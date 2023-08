Disney+ podniesie ceny również w Polsce. Od grudnia będziemy płacić więcej

Dowiedzieliśmy się, że od 6 grudnia we wszystkich krajach europejskich - w tym w Polsce - wzrosną ceny serwisu dla obecnych abonentów. Pod koniec 2023 roku abonament będzie nas już kosztował 37,99 zł miesięcznie lub 379,90 zł rocznie. Dla nowych klientów cena subskrypcji będzie wyższa już od 1 listopada. Póki co w naszym kraju wciąż jeszcze będzie dostępny tylko jeden pakiet (4K, cztery urządzenia równocześnie), ale wprowadzenie opcji opcji z reklamami to z całą pewnością kwestia czasu.



