Gdzie obejrzeć film "Mała Syrenka"? Produkcja Disneya trafi do VOD

"Mała Syrenka" to jeden z filmów, który wzbudził w tym roku sporo kontrowersji, gdyż w roli podwodnej, disneyowskiej księżniczki Arielki została obsadzona Halle Bailey. Na wieść o tym, zanim jeszcze produkcja w ogóle zadebiutowała w kinach, w serwisach posypały się negatywne opinie. Wielu hejterów wylało wiadro pomyj na czarnoskórą aktorkę, która według nich nie miała prawa pojawić się w roli syreny, przedstawianej w pierwotnej animacji Disneya jako białą bohaterką z czerwonymi włosami. Halle Bailey odniosła się do rasistowskich komentarzy, twierdząc, że kiedy czarnoskóre osoby na każdym kroku spotykają się z rasizmem, w końcu przestaje być to dla nich szokujące. Mimo z odgórnych, negatywnych recenzji, film wypadł całkiem dobrze, a "Mała Syrenka", która w kinach zadebiutowała 26 maja, lada chwila zadebiutuje w VOD.