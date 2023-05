Animacja na Dzień Gwiezdnych wojen z polskim akcentem - recenzja

Disney zaprosił do współpracy El Guiri (Hiszpania), Cartoon Saloon (Irlandia), Punkrobot (Chile), Aardman (Wielka Brytania), Studio Mir (Korea Południowa), Studio La Cachette (Francja), 88 Pictures (Indie), D'art Shtajio (Japonia) oraz Triggerfish (Południowa Afryka). Tytuł odcinków to odpowiednio „Sith”, „Screecher’s Reach”, „In the Stars”, „I Am Your Mother”, „Journey to the Dark Head”, „The Spy Dancer”, „The Bandits of Golak”, „The Pit” i „Aau’s Song”.