"Diuna 2" trafi do kin wcześniej, niż planowano. Jest nowa data premiery

Strajki skutkowały przesunięciem premier takich produkcji jak "Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" (z 12 kwietnia 2024 roku na 12 grudnia 2024 roku), "Lift" (z 25 sierpnia 2023 roku na 12 stycznia 2024 roku), "Godzilla x Kong: The New Empire" (premiera 12 kwietnia 2024 roku) czy "Poor Things" (premiera 8 grudnia 2023 roku). Wśród opóźnionych tytułów znalazła się także "Diuna 2" w reżyserii Denisa Villeneuve, której data premiery została jednak niespodziewanie przyspieszona.