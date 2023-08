Reżyser zdradził, co się dzieje z "Diuną 3". Denis Villeneuve chce trylogii i na tym koniec

Nie dalej jak kilka dni temu w sieci pojawiła się informacja o przesunięciu premier niektórych produkcji ze względu na trwający wciąż strajki aktorów i scenarzystów. Wśród opóźnionych filmów znalazły się takie tytuły jak "Lord of the Rings: War of the Rohirrim", "Godzilla x Kong: The New Empire" czy właśnie "Diuna 2", która w kinach zadebiutować miała w drugiej połowie 2023 roku. I choć wieści od Warner Bros. nie napawają nadzieją, to więcej, niż o zmianie daty premiery "Diuny 2", mówi się o... kolejnej części filmowego hitu, co potwierdził sam reżyser "Diuny" - Denis Villeneuve.