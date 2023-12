Maciej Stuhr w serialu twórców "Domu z papieru". Kiedy i gdzie go zobaczymy?

Czy to będzie hit na miarę netfliksowego "Domu z papieru"? Twórcy hiszpańskiego serialu - scenarzyści Pablo Roa i Fernando Sancristobal oraz reżyser Miguel Angel Vivas - są przecież w projekt zaangażowani. Tym razem wzięli się za adaptację bestsellera Juana Gomeza-Jurado zatytułowaną oryginalnie "Cicatriz", co podobnie jak angielskie "SCAR" oznacza bliznę.



Jak czytamy w informacji prasowej CANAL+ Polska - koproducenta nadchodzącego serialu - "SCAR" opowiada historię Iriny, która w wieku 9 lat przeżyła zamach na swoją rodzinę. Po tym zdarzeniu "wyjeżdża z Ukrainy na gorące południe Hiszpanii. Jej cel to wendeta na wschodnioeuropejskiej mafii działającej w Marbelli, której członkowie zabili jej rodziców i porwali siostrę. Bohaterka, dzięki profesjonalnemu szkoleniu otrzymanym od byłego sierżanta armii, wykorzysta wszystkie swoje zdolności, aby dokonać zemsty. Po drodze spotyka jednak Simona, utalentowanego programistę, który walczy również ze swoimi demonami".



