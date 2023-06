Czy to serial roku? Być może. „Gaslit” jest niesamowity

„Gaslit” jest ewidentnym dzieckiem serialowego zwrotu w stronę różnorodności i oddawania głosu kobietom. Po wielu latach, gdy na ekranach telewizorów konała toksyczna męskość, przyszedł czas na opowiadanie innych historii. Historii, w których to zniuansowane bohaterki zmagają się ze światem. Trudno wyobrazić sobie bardziej odpowiednią postać niż właśnie Martha Mitchell. To jednak nie koniec, bo „Gaslit” bardzo umiejętnie podchodzi do wiedzy widza, grając z powszechnymi informacjami na temat Afery Watergate. Dość powiedzieć, że to, co było tematem „Wszystkich ludzi prezydenta”, tu zostaje sprowadzone do krótkiej, sugestywnej sceny. Uwaga serialu skupia się jednak na jednej z bohaterek, która na publikacji tych tekstów ucierpiała, choć to właśnie ona jako jedna z pierwszych, zaczęła mówić tylko z poczucia przyzwoitości.



Bez dwóch zdań „Gaslit” jest jednym z najciekawszych emitowanych aktualnie seriali. To produkcja dojrzała, brawurowa aktorsko i przede wszystkim naprawdę emocjonująca. Jeśli macie zamiar obejrzeć choć jedną produkcję o aferze Watergate, to niech to będzie ten serial.