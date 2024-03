"1670" mógł nie dostać 2. sezonu. Okazuje się, że nie był aż takim hitem, jak myśleliśmy

Nie, nie. W Polsce "1670" oczywiście rozbiło bank. Szturmem zdobyło serca rodzimych użytkowników Netfliksa i przez wiele tygodni nie chciało zejść z lokalnej topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie. Produkcja tak przypadła widzom do gustu, że media społecznościowe zalały pochodzące z niej memy. Nawet więc jeśli ktoś nie rzucił się na nią zaraz po premierze, to skuszony entuzjazmem rodaków, w końcu po nią sięgnął.



Chociaż w naszym kraju "1670" stało się hitem, widzowie z pozostałych części świata wcale na jego punkcie głowy nie stracili. Rodzimy serial od czasu swej premiery ani razu nie przebił się do globalnej topki najpopularniejszych tytułów platformy. Nie powinno to tak naprawdę nikogo dziwić, bo to przecież produkcja na wskroś polska. Wiele z podejmowanych w niej kontekstów nie jest czytelnych dla publiczności spod innej szerokości geograficznej.



