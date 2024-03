Serial Guya Ritchiego podobałby mi się bardziej, gdybym nie wiedział, że stworzył go Guy Ritchie

Wszystko wydaje się tu zresztą nieco niedopieszczone, jak gdyby w istocie ktoś starał się zbliżyć tę produkcję do gangsterskich obrazów twórcy „Revolvera”, ale w ostatniej chwili hamował, zamiast docisnąć pedał gazu. Przemocy nie brakuje, nie jest ona jednak tak barwna i ironiczna. Dialogi, zazwyczaj błyskotliwe w swej prostocie, są zgrabne, ale pozbawione tak ciętych ripost, dowcipu i niepodrabialnego charakteru, do jakich przyzwyczaił nas Ritchie. Fabuła potrafi zaciekawić, ale nie utrzymuje zainteresowania odbiorcy przez cały czas. Niby wszystko działa, ale nie przywodzi na myśl przerysowanej opowieści snutej w londyńskim barze przez zaprawionego w porachunkach gościa z błyskiem w oku i szelmowskim uśmiechem.



Abstrahując jednak od nadmiaru niewartkich scen - zbyt stonowanych i przedłużonych, by utrzymać vibe Ritchiego - całość to sprytnie napisana gangsterska opowieść pełna zabawnych wolt, charakterystycznych postaci i świetnych kreacji drugoplanowych. Reżyserzy bawią się montażem, wyborem obiektywów i kompozycjami panoramicznymi, dzięki czemu całość prezentuje się naprawdę atrakcyjnie. Epizodyczna narracja bywa problemem, bo potrafi sprawić, że przestaje nam zależeć, z drugiej strony pozwala na więcej kreatywnych zabaw opowieścią w ramach mniejszego wątku (krótszej historii, która wspiera nadrzędną narrację), co znowu zbliża nas do uwielbianego filmowca. Serial dotyka też polityki i stara się dotrzeć do nieco głębszych tematów, przeważnie jednak po prostu naświetla je w satyryczny, czarnokomediowy sposób, na przykład ironicznie przypominając, że baronowie i kryminaliści to często dwie strony tego samego medalu. I dobrze - w ten sposób pozostaje sobie wierny.



Nie nastawiajcie się też na festiwal cameo - to spin-off o tym samym tonie i tematyce, co oryginał (pełen przepychu świat narkotykowych imperiów, bogatych przestępców i arystokratów Wielkiej Brytanii), który porzuca ideę follow upów i innych odniesień do źródła. Biorąc pod uwagę zmęczenie produkcjami, które zasypują nas takimi „smaczkami”, a same nie potrafią ustać na własnych nogach, oceniam tę twórczą decyzję pozytywnie - ba, można chyba nawet powiedzieć, że jest dość odważna.