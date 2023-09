Była dziewczyna Mixera z Ekipy miała paść ofiarą przemocy. Influencerka opublikowała nowe oświadczenie

Tak, zrobiłam mu dramę na Instagramie. Spotykaliśmy się i mój były chłopak stosował przemoc. Później po prostu pokłóciliśmy się prywatnie, no i to była akurat moja głupota, że to dodałam do internetu pod wpływem emocji. Usunęłam to bardzo szybciutko, bo nie spodziewałam się, że to wypłynie jakoś dalej, ale wypłynęło