Szacunek za odwagę i wzięcie na siebie całego gówna które teraz się wyleje i już zaczyna się wylewać, mało kto by był w stanie to zrobić i paradoksalnie to, że minęło tyle czasu wcale w tym nie pomaga. Zabawne, że na większość żenujących zarzutów i pytań z komentarzy padły odpowiedzi w samym materiale, ale widocznie potencjalna wizja świata, którą rysuje ten wywiad jest zbyt ciężka by się z nią zmierzyć i większość ekspertów od tego typu spraw, psychologów dziecięcych, seksuologów i prawników działających probono w interesie obcych im osób nie było nawet w stanie obejrzeć materiału do końca. Życzę jak najszybszego rozwiązania całej sprawy co byłoby najlepszym wyjściem za równo dla potencjalnej strony pokrzywdzonej jak i dla strony potencjalnie krzywdzącej

- czytamy w komentarzach (pisownia oryginalna).