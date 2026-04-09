Co Elisabeth Moss robi w Testamentach? To nie jest zwyczajne cameo

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery pierwszych trzech odcinków serialu "Testamenty".

W Disney+ zadebiutowały premierowe odcinki serialu "Testamenty". Produkcja jest kontynuacją uznanej "Opowieści podręcznej" i skupia się na nastoletniej Agnes MacKenzie (Chase Infiniti), która wiedzie spokojnie życie w uprzywilejowanej rodzinie. W międzyczasie uczęszcza ona do elitarnej szkoły przygotowującej do życia w małżeństwie, którą prowadzi ciotka Lydia (Ann Dowd). Do pewnego momentu życie Agnes przebiega zgodnie z rytmem wyznaczonym przez Gilead. Wszystko zmienia się w dniu, kiedy ciocia Lydia przydziela Agnes podopieczną Daisy (Lucy Halliday).

W produkcji zostało już pokrótce wyjaśnione, w jaki sposób Daisy trafiła do szkoły w Gilead. Wcześniej prowadziła ona życie normalnej nastolatki. Wszystko zmieniło się, kiedy napadnięto na sklep z antykami rodziców dziewczyny, wskutek czego oboje zginęli. Niedługo później Daisy została przewieziona na komisariat policji, gdzie spotkała... June Osbourne (Elisabeth Moss). Ta ujawniła jej wówczas, że jej rodzice tak naprawdę zostali zamordowani przez agentów z Gileadów, ponieważ współpracowali z Mayday, podobnie jak June.

Co Elisabeth Moss robi w serialu Testamenty? To nie jest zwykłe cameo June Osbourne

Bruce Miller od początku wiedział, że June pojawi się w kontynuacji "Opowieści podręcznej" - cameo można było zobaczyć już w 1. odcinku, choć jeszcze wtedy nic nie wskazywało na to, że odegra ona większą rolę. Swoją decyzję o włączeniu bohaterki do "Testamentów" twórca argumentował tak:

Myślę, że June jest pod pewnymi względami tak ważnym ogniwem dla postaci Agnes, że nie sądzę, aby historia mogła odbyć się bez niej, nawet gdyby nie było "Opowieści podręcznej". Elisabeth Moss była naszą partnerką kreatywną od samego początku i pod każdym względem. Myślę więc, że dzięki niej jako producentce wykonawczej, obecność June jest stale odczuwalna. Na szczęście udało nam się przesunąć nasze harmonogramy i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby choć trochę włączyć ją do serialu.

Lucy Halliday, która w "Testamentach portretuje Daisy, dodała:

Mieliśmy ogromne szczęście, że Elisabeth Moss, jako dyrektorka wykonawcza tego serialu, miała ogromny wpływ na nasze doświadczenia. Jest prawdziwą encyklopedią wiedzy o Gilead i postaciach z tego świata. (...) Przede wszystkim dała nam wsparcie, byśmy mogli wejść do świata, który już jest kochany i prosperuje tak dobrze, że żadne z nas nie chciało tego zepsuć. To było genialne.

Pod koniec 3. odcinka June deklaruje, że pomoże Daisy. Mimo że nastolatka początkowo nie może uwierzyć, że jej dotychczasowe życie już nie wróci, przystaje na propozycję Osbourne. Później Daisy dowiaduje się prawdy o swojej przeszłości - June ujawnia jej, że Neil i Melanie byli jej rodziną zastępczą, kiedy jako niemowlę została wywieziona z Gileadu. Teraz, po ich śmierci, June zapewniła nastolatkę, że Mayday się o nią stale troszczy. Wygląda jednak na to, że bohaterka wciąż zamierza walczyć z reżimem i mimo że po rozmowie z Daisy znika, najpewniej pojawi się jeszcze w nadchodzących odcinkach. Może odegrać w serialu większą rolę.

Anna Bortniak 09.04.2026 18:32

