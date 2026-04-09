Testamenty to godny następca Opowieści podręcznej. Mam ciarki

W ubiegłym roku widzowie "Opowieści podręcznej" mieli okazję obejrzeć finał serialu stworzonego przez Bruce'a Millera. Akcja produkcji rozgrywała się w niedalekiej przyszłości, w której nieliczne płodne kobiety były zmuszane do rodzenia dzieci uprzywilejowanych komandorów. Nazywano je "podręcznymi". Należała do nich również June Osborne (Elisabeth Moss), która postanowiła sprzeciwić się reżimowi i rozpoczęła walkę o przetrwanie oraz odzyskanie swojej córki.

Teraz, dokładnie rok po emisji pierwszego odcinka finałowego sezonu produkcji odcinkowej, pod szyldem Hulu powstała serialowa kontynuacja uznanego dzieła. "Testamenty" od twórcy "Opowieści podręcznej" to równie mroczna i przejmująca historia o dojrzewaniu, która udowadnia, że kobiece więzi i siostrzeństwo mają ogromną moc.

REKLAMA

Testamenty - recenzja kontynuacji Opowieści podręcznej w Disney+

Na początku historii poznajemy nastoletnią Agnes MacKenzie (Chase Infiniti), która wiedzie dostatnie i spokojnie życie. Wychowuje się w końcu w uprzywilejowanej i wysokiej rangą rodzinie wraz ojcem i opiekunkami - Rosą (Kira Guloien) i Zillą (Blessing Adedijo) - dzięki którym Agnes może doświadczyć ciepła domowego ogniska. Obrazek ten psuje jedynie surowa macocha, Paula (Amy Seimetz), która chłodno odnosi się do swojej przybranej córki i traktuje ją na dystans. Agnes bardziej, niż o relacjach rodzinnych, myśli jednak o tych przyjacielskich - konkretnie o swoich koleżankach z elitarnej szkoły przygotowującej do życia w małżeństwie, którą prowadzi ciocia Lydia (Ann Dowd).

W placówce Agnes oraz jej przyjaciółki ubierają się w fioletowe mundurki, co oznacza, że należą do grupy Śliwek. Dziewczęta z tego grona dopiero przygotowują się do zamążpójścia i rozpoczęcia swojej przygody w małżeństwie jako żony, a następnie matki. Proces ten nadzorują ciocia Estee (Eva Foote), ciocia Gabbana (Zarrin Darnell-Martin) i ciocia Vidala (Mabel Li). Ostatecznym dowodem, który sygnalizuje, że Śliwki są już gotowe, by wkroczyć w dorosłość, jest pierwsza miesiączka. Po tym wielkim wydarzeniu zostają przyjęte do grupy Zielonych.

Do pewnego momentu życie Agnes przebiega zgodnie z rytmem wyznaczonym przez Gilead - nastolatka uczy się, spędza czas z przyjaciółkami i bez mrugnięcia okiem przyjmuje to, co przygotowało dla niej życie. Wszystko zmienia się w dniu, kiedy ciocia Lydia przydziela Agnes podopieczną, Daisy (Lucy Halliday). Dziewczyna nie należy ani do Śliwek, ani do Zielonych - jest ona Perłą, czyli młodą kobietą spoza Gilead. Prędko okazuje się, że posłuszna Daisy skrywa jednak swoje tajemnice i wydaje się być zszokowana tym, co dzieje się za murami szkoły. Dlaczego w takim razie zdecydowała się do niej dołączyć?

Serial został skonstruowany w taki sposób, że tłumaczy nam to krok po kroku, stopniowo odsłaniając tajemnice bohaterek. Na początku obserwujemy je w trującym i niepokojącym środowisku szkoły ciotek, a dopiero później dowiadujemy się na przykład, w jaki sposób Daisy trafiła do Gilead. Jest to wstrząsająca historia, która pokazuje, że nie można ani tej, ani innych bohaterek oceniać z góry. Każda z nich ma swoją własną historię i tło, które doprowadziły do tego, że znalazły się akurat w takiej pozycji. W przypadku Daisy jest to opowieść, która łamie serce.

W "Testamentach" elementy beztroski, dziecięcości i swobody przeplatają się z niezwykle brutalnymi scenami. Sprawia to, że uderzają one jeszcze mocniej - odbiera mowę, kiedy w akompaniamencie wesołej muzyki roześmiane dziewczęta widzą nagle ciała wisielców lub z wściekłością i żądzą w oczach przyglądają się, jak jeden z mężczyzn zostaje surowo ukarany za swoją niesubordynację. Dzięki takim sprzecznościom serial ogląda się ze sporym zainteresowaniem. Sposób, w jaki opowieść została przedstawiona na ekranie, sprawia, że "Testamenty" jawią się jako godny następca doskonałej "Opowieści podręcznej".

Pierwsze 3 odcinki "Testamentów" są już dostępne w serwisie Disney+. Kolejne będą pojawiały się co tydzień w czwartki.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 09.04.2026 17:13

