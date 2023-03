"Emily w Paryżu" to bilet do sławy. Tak dziś wyglądają kariery głównych bohaterów hitu Netfliksa

Choć główną bohaterką "Emily w Paryżu" jest kobieta, nie zapominajmy też o mężczyznach grających w serialu. Dzięki "Emily" rozkręciła się kariera Lucasa Bravo, francuskiego aktora, a w serialu absztyfikanta Emily. 34-letni aktor przed serialem zagrał kilka ról w swoim kraju w takich serialach, jak m.in. „Sous le soleil de Saint-Tropez” czy „Plus belle la vie". Jednak to właśnie rola przystojnego Gabriela sprawiła, że został dostrzeżony przez kolejnych reżyserów. Sam zainteresowany śmiał się, że podczas pracy nad "Emily w Paryżu" odkrył Paryż na nowo. Bo choć urodził się we Francji, od dłuższego czasu życie dzieli między ojczysty kraj i Los Angeles, gdzie mieszka. Po hicie Netfliksa, posypały się kolejne role. W 2022 roku Lucas wystąpił w trzech dużych produkcjach: „Mrs Harris Goes to Paris” u boku samej Isabelle Hupert. W tym samym roku wszedł na plan zdjęciowy komedii romantycznej "Ticket to Paradise" oraz "The Honeymoon".