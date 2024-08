Lily Collins: kim jest aktorka z serialu "Emily w Paryżu"?

Media podają, że aktorka ma 1.65 m wzrostu. Pojawiły się także doniesienia, jakoby Collins cierpiała na zaburzenia odżywiania, co potwierdziła sama zainteresowana w swojej autobiografii "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me" (2017). Aktorka po raz pierwszy schudła do roli w filmie "Aż do kości" (2017), gdzie grała chorą na anoreksję dziewczynę. Zapewniła jednak, że wyleczyła się z zaburzeń odżywiania.