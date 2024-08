Ci, którzy dobrze znają już serial "Emily w Paryżu", wiedzą, że nie ma co komentować już faktu, że większość rzeczy dzieje się zupełnym przypadkiem, że Emily dosłownie wszystko spada z nieba, a problemy zawodowe magicznie rozwiązują się same. To już znany schemat, że kiedy bohaterka wpada w tarapaty, nagle nieoczekiwanie okazuje się, że życie podsuwa jej pod nos idealną okazję, by w zasadzie od ręki znaleźć rozwiązanie. Mimo to Emily nie brakuje w tym wszystkim uroku, w którym zauroczyłam się już w 1. sezonie i zdecydowałam się zaakceptować taki stan rzeczy.