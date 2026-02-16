Kultowa seria horrorów opanowała HBO Max. Czegoś takiego jeszcze nie było
Na wielu platformach mamy do czynienia z obecnością najróżniejszych filmowych serii. Rzadko jednak się zdarza, by wszystkie stanowiące ją tytuły były na szczycie oglądalności i to w tym samym czasie. Właśnie z takim zjawiskiem mamy obecnie do czynienia na HBO Max.
Kilka tygodni temu do kin weszło "28 lat później: Świątynia kości". To druga część nowej trylogii, a zarazem czwarty film reprezentujący słynną serię horrorów poświęconych straszliwemu wirusowi, przemieniającego zwykłych ludzi w bezwzględne, żądne krwi bestie. Wiadomo, że w niedalekiej przyszłości powinniśmy doczekać się finałowego, kończącego trylogię, filmu, a na stołek reżysera powróci Danny Boyle, pomysłodawca serii. Aby się właściwie przygotować na ten moment, wypadałoby obejrzeć poprzednie części. Wygląda na to, że użytkownicy HBO Max potraktowali tę wskazówkę bardzo poważnie i dosłownie.
Wspaniałe horrory Danny'ego Boyle'a królują na HBO Max. Widzowie rzucili się na nie
Choć Walentynki świętuje się 14 lutego, HBO Max postanowiło dać dowód swojej miłości do fanów kina grozy dzień wcześniej. Wówczas, tj. 13 lutego, do oferty serwisu trafiły "28 dni później" i "28 tygodni później", dwie pierwsze odsłony serii. Ku ogromnemu zaskoczeniu, tego samego dnia na platformie znalazła się również inna miła niespodzianka w postaci ubiegłorocznego "28 lat później".
Nie ma wątpliwości - polscy użytkownicy docenili ten ruch HBO Max. Dowodem na to są chociażby rankingi oglądalności, w których mamy do czynienia z rzadko spotykaną sytuacją - wszystkie filmy z serii "28" dostępne do obejrzenia na platformie, okupują podium, zostawiając w tyle "Teściów 3", "Na samą myśl o tobie", "Koszmar minionego lata" czy "Priscillę".
Oczywiście, nie jest to zjawisko stałe i za kilka dni może ono ulec zmianie, niemniej sam fakt oznacza, że korzystający z usług HBO Max wiedzą czego chcą - w tym przypadku mowa o intensywnym, wyrazistym pod kątem formy i klimatu, kinem grozy z udziałem zombie, ale również opowiadającym o człowieczeństwie (lub jego braku). "Świątynia kości" zalicza swoje ostatnie pokazy na wielkim ekranie, więc można przypuszczać, że prędzej czy później i ona znajdzie się na platformie - póki co jednak za wcześnie na konkretniejsze terminy.
Oto wszystkie filmy z serii, które są dostępne do obejrzenia na HBO Max:
28 dni później
Głównym bohaterem pierwszego, zapoczątkowującego serię, filmu jest Jim (Cillian Murphy). Mężczyzna budzi się w szpitalu ze śpiączki, zupełnie nagi. Ubrany wychodzi z budynku i z przerażeniem orientuje się, że Londyn jest zupełnie opuszczony, jakby wymarły. To niepełna prawda - miasto zostało opanowane przez potężnego wirusa, który zdziesiątkował ludność, zamieniając ją w zombie. Zetknięcie z nimi zmusza Jima do ucieczki i dołączenia do Seleny, wraz z którą próbuje przetrwać w ekstremalnych, wystawiających człowieczeństwo na próbę, warunkach. To mocne, specyficzne wizualnie kino, które nie wstydzi się tego, że jest z 2002 roku.
28 tygodni później
To jest film, który oficjalnie przynależy do serii, ale jest raczej odrębną historią, w której nie znajdziemy bohaterów z poprzedniego filmu. Danny Boyle i Alex Garland, stojący za powstaniem pierwszej części, tutaj zadowolili się funkcjami producentów wykonawczych, reżyserem jest Juan Carlos Fresnadillo, a w obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Rose Byrne, Jeremy Renner czy Idris Elba. Jedną z kluczowych postaci w tej historii jest Don (Robert Carlyle), który zaatakowany przez hordę zombie, porzuca na pastwę zarażonych swoją żonę. Wkrótce spotyka się ze swoimi dziećmi w Londynie, bowiem Wielka Brytania zostaje ogłoszona bezpieczną. Z czasem kontrola nad wirusem okazuje się pozorna, a fala zarażeń zaczyna rosnąć.
28 lat później
Akcja, zgodnie z tytułem, rozgrywa się 28 lat później po wydarzeniach z pierwszego filmu, a reżyserem ponownie został, powracający do tej funkcji, Danny Boyle. Wielka Brytania pozostaje odcięta od świata z powodu sporych statystyk zarażenia i bardzo niewielkiej liczby ocalałych. Jednym z nich jest Spike (Alfie Williams), który żyje wraz z rodzicami Islą i Jamiem (Jodie Comer i Aaron Taylor-Johnson) na pewnej wyspie. Gdy matka chłopca zapada na ciężką chorobę, zdeterminowany Spike decyduje się wyruszyć na bardzo trudną, niebezpieczną wyprawę po pomoc i znaleźć doktora Kelsona (Ralph Fiennes).
Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:
- Gorący serial zawrócił widzom w głowach. Wielki hit już na HBO Max
- Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
- Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
- Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
- The Last of Us skończy się wcześniej. Niedługo wielkie pożegnanie z serialem