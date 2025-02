Sw@da i Niczos chcą reprezentować Polskę na Eurowizji. Trafili na czarną listę Łukaszenki

Już w piątek, 14 lutego odbędą się polskie preselekcje do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Właśnie wtedy telewidzowie swoimi SMS-ami zadecydują, kto pojedzie do szwajcarskiej Bazyeli, by tam reprezentować Polskę na muzycznym wydarzeniu. W finałowej dziesiątce znaleźli się: Chrust ("Tempo"), Daria Marx ("Let It Burn"), Dominik Dudek ("Hold The Light"), Janusz Radek ("In Cosmic Mist"), Justyna Steczkowska ("Gaja"), Kuba Szmajkowski ("Pray"), Marien ("Can’t Hide"), Sonia Maselik ("Rumours"), Tynsky ("Miracle") oraz Sw@da i Niczos ("Lusterka").