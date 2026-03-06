REKLAMA
Gwiazda Bridgertonów spotkała pijaną fankę w toalecie. To była dziwna rozmowa

Nicola Coughlan, gwiazda produkcji "Bridgertonowie", podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat ciałopozytywności. Serialowa Penelope Bridgerton opowiedziała o najdziwniejszej sytuacji, która ją w tym kontekście spotkała, a wydarzyła się ona w toalecie podczas spotkania z pijaną fanką.

Anna Bortniak
Penelope Bridgerton to jedna z uwielbianych przez widzów bohaterek serialu "Bridgertonowie". To właśnie ona początkowo była tajemniczą Lady Whistledown, a w późniejszej części historii spełniła swoje marzenie o ślubie z Colinem Bridgertonem. W produkcji Netfliksa wciela się w nią Nicola Coughlan, która już od początku musiała mierzyć się z komentarzami na temat swojej wagi i pełniejszych kształtów. Teraz opowiedziała, co myśli na ten temat, przytaczając historię, w której uczestniczyła w rozmowie ze swoją nietrzeźwą fanką.

Nicola Coughlan opowiedziała o dziwnym spotkaniu w toalecie z pijaną fanką

Coughlan udzieliła niedawno wywiadu dla magazynu Elle, gdzie opowiedziała o swoim podejściu do ruchu body positive, a także o komentarzach na temat swojego ciała. Szczególnie interesująca okazała się być przytoczona przez nią historia, kiedy to spotkała w toalecie swoją pijaną fankę:

Pamiętam, jak jakaś bardzo pijana dziewczyna kiedyś rozmawiała ze mną w łazience i mówiła: "Kocham [Bridgertonów] ze względu na twoje ciało". I zaczęła mówić o moim ciele, a ja pomyślałam: "Chcę umrzeć. Tak bardzo tego nienawidzę…". To naprawdę trudne, kiedy pracujesz nad czymś miesiącami swojego życia, nie widujesz rodziny, naprawdę się poświęcasz, a potem wszystko sprowadza się do tego, jak wyglądasz - to takie cholernie nudne.

Wcześniej aktorka podkreśliła, że nie chce być postrzegana jako "orędowniczka pozytywnego podejścia do ciała", szczególnie teraz, kiedy w branży przeważają szczupłe kobiety:

Czasami mówię coś, co wkurza ludzi, a co mnie wkurza, to to, że nie interesuje mnie pozytywne podejście do ciała. Kiedy byłam dzieckiem, nigdy o tym nie myślałam. Nie patrzyłam na aktorów i nie myślałam o ich ciałach. Więc tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Jest wiele rzeczy, które mnie pasjonują, ale to nie jest jedna z nich… To sprawa kogoś innego. To nie moja.

Mówiąc o ciałopozytywności, przytoczyła również swój udział w serialu "Bridgertonowie". Można było zauważyć, że z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru odpowiadała tym, którzy krytykowali jej nagie sceny w serialu. Przyznała jednak, że podczas zdjęć do serialu dużo ćwiczyła, a mimo to ludzie twierdzili, że jest "plus size":

Wiesz, co było naprawdę dziwne, to to, że kiedy kręciłam ten serial, dużo ćwiczyłam, bo wiedziałam, że muszę, więc sporo schudłam - nosiłam pewnie rozmiar 10 [rozmiar EU - 42], a jeden z gorsetów był w rozmiarze 8 [rozmiar EU - 40]. A potem ludzie mówili, że jestem plus size, a ja myślałam: "Jak bardzo jesteśmy popieprzeni, że jestem największą kobietą, jaką chcecie zobaczyć na ekranie?".

Na Netfliksie zadebiutował 4. sezon serialu "Bridgertonowie". Dla Penelope jest to wyjątkowa odsłona, ponieważ pod znakiem jej rola jako Lady Whistledown. Kiedy bohaterka decyduje się oficjalnie zrezygnować z prowadzenia kroniki towarzyskiej, niedługo później pojawia się nowa kronika nowej Lady Whistledown. Kto nią jest? Odpowiedź zostanie najpewniej udzielona w 5. sezonie serialu.

Anna Bortniak
06.03.2026 14:30
Tagi: Bridgertonowie
