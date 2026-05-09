Człowiek w ogniu to adaptacja książki. Jak hit Netfliksa różni się od oryginału?

Ładowanie...

"Człowiek w ogniu" od Netfliksa nie jest oczywiście pierwszą adaptacją książki A.J. Quinnella. Powieść już wcześniej była brana na warsztat przez twórców filmowych. Dostaliśmy dwa pełne metraże na jej podstawie, z czego pierwszy ujrzał światło dzienne w 1987 roku. Większą sławą dzisiaj cieszy się jednak druga wersja, ta z 2004 roku wyreżyserowana przez Tony'ego Scotta i z Denzelem Washingtonem w roli głównej.



Podobnie jak wcześniejsze filmy serial Netfliksa nie trzyma się sztywno oryginału. Ba! Odchodzi od niego nawet bardziej niż każda z wcześniejszych adaptacji. Twórcy najnowszego "Człowieka w ogniu" zmieniają niemal wszystko - od historii głównego bohatera przez fabułę po zakończenie. Aczkolwiek podobieństw również nie brakuje.

Spis treści:

REKLAMA

Człowiek w ogniu - różnice między książką a serialem Netfliksa

Człowiek w ogniu: bohater - różnice między książką a serialem Netfliksa

Książka A.J. Quinnella skupia się na losach byłego żołnierza Legii Cudzoziemskiej i najemnika. John Creasy to maszyna wyszkolona do zabijania. Prześladują go jednak demony. Jakie? Tego możemy się tylko domyślać. Powieść nigdy tego nie precyzuje. Autor nieraz podkreśla tylko, że główny bohater dużo pije.

Twórcy serialu Netfliksa nie zmieniają imienia głównego bohatera. To wciąż John Creasy, tylko tym razem jest on byłym agentem CIA - dokładnie tak samo jak bohater grany przez Denzela Washingtona w "Człowieku w ogniu" z 2004 roku. W filmie Tony'ego Scotta alkoholizm Creasy'ego tłumaczono tym, co w przeszłości zrobił w ramach swojej pracy, choć nigdy jego czynów nie skonkretyzowano. W najnowszej adaptacji okazuje się, że podczas jednej z misji przestępcy zabili ludzi podlegających Creasy'emu i do tej pory nie może się on po tej rzezi pozbierać.

Człowiek w ogniu: miejsce akcji - różnice między książką a serialem Netfliksa

Akcja książki A.J. Quinnella rozgrywa się w Europie, głównie we Włoszech. Adaptacja z 2004 roku przeniosła ją do Meksyku. I to jest właśnie miejsce, w którym John Creasy wraz ze swoimi ludźmi wykonywał feralną misję. Można to uznać za hołd złożony filmowi Tony'ego Scotta. Aczkolwiek reszta fabuły rozgrywa się już w Brazylii.

Człowiek w ogniu: fabuła - różnice między książką a serialem Netfliksa

W książce przyjaciel imieniem Guido załatwia głównemu bohaterowi fuchę ochroniarza jedenastolatki, której rodzice obawiają się porwania dla okupu. W serialu Netfliksa jego odpowiednikiem okazuje się Paul Rayburn. To właśnie on nakłania Johna Creasy'ego do przyjazdu do Brazylii i pomaga mu zdobyć pracę w swojej firmie, dbającej aktualnie o ochronę urzędującego prezydenta. Sam jednak niedługo ginie.

W oryginale ogień zemsty w Johnie Creasym rozpala porwanie ochranianej dziewczynki, podczas którego sam został ciężko ranny. Gdy tylko dowiaduje się, że jedenastolatka zginęła, postanawia jak najszybciej wrócić do sił i wymierzyć sprawiedliwość. W "Człowieku w ogniu" sprawa staje się więc znacznie bardziej osobista. Chodzi o pomszczenie śmierci przyjaciela zabitego w wybuchu budynku. W miarę rozwoju akcji główny bohater brutalnie rozprawia się z osobami stojącymi za zamachem.

Łącznikiem z pierwowzorem jest w tym wypadku postać dziewczynki, z którą John Creasy się zaprzyjaźnia. To już jednak nie jest jedenastoletnia Pinta, tylko parę lat od niej starsza Poe Rayburn - córka Paula. Aczkolwiek ona nie zostaje porwana ani zabita. Przestępcy dybią jednak na jej życie, bo widziała twarz jednej z osób zamieszanych w zamach na jej ojca. Creasy musi więc ją ciągle chronić. A pomaga mu w tym kierowczyni taksówki oraz członkowie lokalnego gangu. To też spora różnica względem książki, gdzie główny bohater był samotnym mścicielem. Musiał radzić sobie całkowicie sam, po drodze wykorzystując przysługi od znajomych i zadłużonych u niego osób.

Człowiek w ogniu: podobieństwa między książką a serialem Netfliksa

Choć twórcy serialu Netfliksa wytyczają własną ścieżkę fabularną, nie brakuje scen, w których nowy "Człowiek w ogniu" rymuje się z literackim oryginałem. Widać to szczególnie na przykładzie tortur przesłuchiwanych przez Johna Creasy'ego przestępców. Głównemu bohaterowi zdarza się na przykład obciąć jednemu z nich palca. W przeciwieństwie do swojego brutalniejszego pierwowzoru tylko jednego. W dodatku powstrzymuje się od przypalenia powstałej w ten sposób rany, żeby nie wdało się zakażenie. Za to też lubi wmontować w ciało ofiary ładunek wybuchowy. Aczkolwiek w serce, a nie w odbyt jak w książce.

Człowiek w ogniu: zakończenie - różnice między książką a serialem Netfliksa

Książka A.J. Quinnella była opowieścią o zemście na gangsterach w rządzonym przez przestępców kraju. W Brazylii, do której zabierają nas twórcy serialu Netfliksa, też jest niebezpiecznie. Jednakże w tym wypadku znacznie wyraźniej widać, że państwo psuje się od głowy. W pierwowzorze autor również oczywiście wskazywał na problemy systemowe we Włoszech, ale w najnowszej adaptacji motyw ten zostaje uwypuklony.

W nowym "Człowieku w ogniu" John Creasy nie mści się po prostu na gangsterach. W miarę rozwoju akcji odkrywa bowiem spisek mający na celu utrzymanie przy władzy urzędującego prezydenta Brazylii. Obnaża go, rozprawiając się z zaangażowanego w niego osobami, wśród których znajduje się pracownik CIA. To jest już więc pełny wymysł twórców serialu Netfliksa. Zabieg, który w ostatnich odcinkach pozwala im coraz bardziej oddalać się od oryginału.

"Człowiek w ogniu" od Netfliksa nie jest typową adaptacją. Odchodzi od literackiego pierwowzoru tak bardzo, że bardziej pasuje tu określenie produkcji na motywach powieści lub nawet jedynie oryginałem inspirowaną. Jak się okazuje, jest to podejście, które widzom odpowiada. Od czasu swojej premiery tytuł nie schodzi bowiem z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o "Człowieku w ogniu" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 09.05.2026 14:02

Ładowanie...