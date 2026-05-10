Tidal: ceny w 2026 roku. Sprawdzamy, ile kosztują plany serwisu

Tidal do najmłodszych nie należy (choć Spotify jest starszy) - jest obecny na rynku od 2014 roku, kiedy to szwedzko-norweska grupa Aspiro, przejęta później przez Project Panther Ltd (na którego czele stał Jay-Z), doprowadziła do startu serwisu. Obecnie Tidal zapewnia wysoką jakość dźwięku i dostępnej do słuchania muzyki, jest mocnym rywalem dla Spotify w walce o uwagę słuchaczy. Jak prezentuje się jego aktualna oferta? Tego dowiecie się z naszego tekstu.

Tidal - dostępne plany

Podobnie jak inne serwisy, Tidal działa w modelu subskrypcyjnym i daje swoim użytkownikom możliwość wyboru pomiędzy zróżnicowanymi opcjami dostępu. Jak one wyglądają? Tidal dzieli swoją ofertę na trzy główne plany - Individual, Family i Student. Czym one się od siebie różnią? Oto wykaz cech każdego z planów:

Individual:

Ponad 110 mln piosenek w najwyższej jakości dźwięku, HiRes FLAC i Dolby Atmos

Bez reklam, odtwarzanie offline

Personalizowane miksy, playlisty od ekspertów i sesje Live

Family (do 6 użytkowników):

Ponad 110 mln piosenek w najwyższej jakości dźwięku, HiRes FLAC i Dolby Atmos

Bez reklam, odtwarzanie offline

Playlisty i treści przyjazne dla dzieci

Oddzielne konto dla każdego członka rodziny

Student:

Ponad 110 mln piosenek w najwyższej jakości dźwięku, HiRes FLAC i Dolby Atmos

Bez reklam, odtwarzanie offline

Playlisty do nauki

Tidal - ceny dostępnych planów

Individual - 21,99 zł/miesiąc

- 21,99 zł/miesiąc Family - 34,99 zł/miesiąc

- 34,99 zł/miesiąc Student - 10,99 zł/miesiąc

Tidal - dodatki do planów

Co ciekawe, oprócz "twardych" propozycji w ofercie Tidala, chętni mają szansę na skorzystanie z dodatku. Na czym to polega? W przypadku planów Individual oraz Student, korzystający może również wykupić tzw. DJ Extension. Co to takiego?

Usługa ta jest przeznaczona i skierowana przede wszystkim do, jak sama nazwa wskazuje, DJ-ów. Jak możemy przeczytać na stronie, jej wykupienie jest równoznaczne z dostępem do katalogu i możliwością wyodrębniania ścieżek w wybranych narzędziach partnerskich dla DJ-ów. W obu przypadkach cena skorzystania z DJ Extension jest taka sama - 18 zł/miesiąc.

Tidal - czy jest darmowy okres próbny?

Darmowy okres próbny to jedna z podstawowych usług w szeroko pojętych serwisach streamingowych. Pozwala ona zapoznać się z ofertą i zdecydować, czy ostatecznie dojdzie do wykupienia pełnego dostępu do niej.

Jak sprawy się mają w przypadku Tidala? Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie platformy, jeśli nowy użytkownik po raz pierwszy korzysta z serwisu, może zarejestrować się na 30-dniowy bezpłatny okres próbny. Bezpłatny okres próbny Tidala umożliwia pełen dostęp do bezstratnego katalogu i funkcji przesyłania strumieniowego - bez reklam i bez żadnych opłat.

Tidal - obsługiwane urządzenia

Od dłuższego czasu podobne Tidalowi serwisy są dostępne nie tylko na telefonie, ale na wielu innych urządzeniach. W przypadku Tidala jest spore pole do popisu - dostępem do usług platformy można się cieszyć z niejednej strony.

Urządzenia, na których można zainstalować TIDAL:

Audio - np. Sonos, Bluesound, Roon, Naim, Denon, HiFi ROSE

- np. Sonos, Bluesound, Roon, Naim, Denon, HiFi ROSE Smart TV i streamery - Chromecast, Apple TV, Android TV

- Chromecast, Apple TV, Android TV Telefon - iOS, Android

- iOS, Android Komputer - Desktop app for Windows (Windows 10+), Desktop app for MacOS (macOS 14+)

- Desktop app for Windows (Windows 10+), Desktop app for MacOS (macOS 14+) Samochód - Tesla, Mercedes-Benz, Volkswagen, CarPlay, Android Auto

- Tesla, Mercedes-Benz, Volkswagen, CarPlay, Android Auto DJ - Denon DJ, djay Pro, Pioneer DJ, Serato, edjing, VirtualDJ, DJUCED, DEX 3

- Denon DJ, djay Pro, Pioneer DJ, Serato, edjing, VirtualDJ, DJUCED, DEX 3 Do noszenia - Apple Watch

- Apple Watch Inne - Amazon Alexa

Tidal czy Spotify? Porównanie ofert serwisów

Tidal oraz Spotify to dwa najważniejsze i najpopularniejsze serwisy, za pomocą których użytkownicy słuchają muzyki. Oczywistym jest, że szczegółowe porównanie obu tych marek wymagałoby zbyt wielu zmiennych, więc w tym miejscu koncentrujemy się wyłącznie na aspekcie cen. Choć i Tidal, i Spotify się znacznie różnią, jeden i drugi serwis ma oferty skierowane do indywidualnego odbiorcy, rodziny (oba dopuszczają max 6 użytkowników mieszkających pod tym samym adresem) oraz studencką.

Spotify Premium Individual - 26,99 zł/miesiąc (o 5 zł więcej)

- 26,99 zł/miesiąc (o 5 zł więcej) Spotify Premium Family - 45,99 zł/miesiąc (o 11 zł więcej)

- 45,99 zł/miesiąc (o 11 zł więcej) Spotify Premium Student - 14,49 zł/miesiąc (o 3,50 zł więcej)

Ta różnica jasno wskazuje, że bazując na czysto finansowych danych, Tidal jest opcją tańszą i to dość znacząco - różnice pomiędzy ofertami tego serwisu a Spotify nie są groszowe. Nie powinien ten fakt dziwić, bowiem jakiś czas temu doszło do podwyższenia cen za korzystanie usługi Spotify. Czas pokaże, jak przełoży się to na sympatie użytkowników.

Adam Kudyba 10.05.2026 06:18

