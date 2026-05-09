Użytkownicy Disney+ uzależnili się od Gwiezdnych wojen. To przez genialny serial

Ładowanie...

Aż osiem tytułów w topkach najpopularniejszych filmów i seriali dostępnych na Disney+ należy do uniwersum "Gwiezdnych wojen". Właśnie w ten sposób użytkownicy platformy postanowili celebrować święto z minionego poniedziałku. 4 maja to przecież dzień Star Wars. Dlatego właśnie subskrybenci serwisu tak chętnie sięgają w ostatnich dniach po produkcje, które rozgrywają się dawno, dawno temu w odległej galaktyce. A przynajmniej jest to jeden z powodów.



Może nawet ważniejszy okazuje się fakt, że właśnie 4 maja dostaliśmy dwa ostatnie odcinki "Maula - Mistrza Cienia". Animacja z uniwersum "Gwiezdnych wojen" od czasu swej premiery nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+. A nawet jeśli to zaraz wraca na szczyt zestawienia. Tak dzieje się od pięciu tygodni. W każdy poniedziałek, gdy tylko pojawiają się nowe odcinki produkcji, subskrybenci nie chcą oglądać niczego innego.

REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

Być może więc z żalu po uwielbianym serialu użytkownicy Disney+ postanowili powrócić (lub obejrzeć po raz pierwszy) inne produkcje z uniwersum "Gwiezdnych wojen". I właśnie dlatego w topce najpopularniejszych filmów na platformie zaroiło się od Star Warsów. Zajmują one niemal całą drugą połowę zestawienia. Trafiły bowiem do niego aż pięć pełnometrażowych odsłon kultowej space opery.

Użytkownicy Disney+ z jakiegoś powodu upodobali sobie całą trylogię prequeli i dwie ostatnie części oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen". Oglądają te Star Warsy jak szaleni, a przecież ciągle im mało. W mijającym tygodniu równie chętnie odpalali przecież "The Mandalorian". Produkcja trafiła na dziewiąte miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Nisko? Prócz "Maula - Mistrza Cienia" znacznie wyżej ma spore wsparcie.

Według zestawienia najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ zaraz po "Maulu - Mistrzu Cienia" użytkownicy odpalają "The Mandalorian and Grogu". Skoro film wchodzi do kin dopiero 20 maja, zapytacie pewnie "jak to możliwe?". Otóż nie dochodzi tu do żadnego zakrzywienia czasoprzestrzeni. Chodzi po prostu o krótki materiał zza kulis nadchodzącej produkcji. To dobrze znany dryl subskrybentów platformy.

Disney lubi dodawać do swojej biblioteki krótkie treści wspierające filmy aktualnie wchodzące do kin. Tak jest niemal zawsze. Niedawno na wielkich ekranach zadebiutował przecież "Diabeł ubiera się u Prady 2", a materiał zza jego kulis już od dawna cieszy się na platformie ogromną popularnością. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w topce najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Wyprzedza go jedynie pierwsza część serii i "Spill the Tea" - program, w którym gwiazda produkcji Emily Blunt rozmawia z gwiazdą serialu "Rivals" Emily Atack.

To jest prosta współzależność. Disney zdaje sobie sprawę, że jak wprowadza potencjalny hit do kin, to ludzie zechcą dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Dlatego udostępnia takie krótkie treści powiązane z nadchodzącymi produkcjami, a użytkownicy oglądają je jak szaleni. A skoro tak każe obyczaj, w przypadku "The Mandalorian and Grogu" nie mogło być inaczej.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

Maul - Mistrz Cienia Mandalorian i Grogu: Za kulisami Genialna Morgan Czarnobyl: Świadkowie tragedii Testamenty Daredevil: Odrodzenie Genialna Morgane Sekretne życie pszczół The Mandalorian Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma

REKLAMA

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Diabeł ubiera się u Prady Spill the Tea Diabeł ubiera się u Prady 2: Za kulisami Gary Miraculum Gwiezdne wojny: Mroczne widmo Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja Gwiezdne wojny: Atak klonów Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje

REKLAMA

Rafał Christ 09.05.2026 13:03

Ładowanie...