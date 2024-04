Ekranizacje nie zawsze są takie same. Fallout to perełka od Prime Video nie tylko dla fanów gier

Chociaż pierwsze dwa „Fallouty” wydał Interplay, to obecnie prawa do marki dzierży Bethesda. Studio przeniosło serię w trójwymiar, a od tego czasu otrzymaliśmy takie tytuły jak „Fallout 3”, „Fallout New Vegas”, „Fallout 4” i wieloosobowe „Fallout 76” z licznymi dodatkami. Skupiły się one mniej na odgrywaniu ról i fabule, a bardziej na zabawie w cyfrowej piaskownicy, puszczając oczko w stronę fanów nie kilka razy na grę, tylko co drugą scenę.



Serial przygotowany we współpracy z Bethesdą jest ewidentnie inspirowany właśnie tymi współczesnymi odsłonami serii. Wszystko jest tu przerysowane, wręcz karykaturalne. Jestem przekonany, że to nie przypadek, iż bohaterowie bywają jednowymiarowi, bo są dokładnie tacy, jak ci mniej istotni NPC-e, których pamiętam z gier. Twórcy nie silą się na to, by realistycznie przedstawić nam świat po wojnie nuklearnej, a bawią się konwencją. Realizm zszedł na drugi plan.