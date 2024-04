Ghoula poznajemy w prologu w czasach sprzed Wielkiej Wojny i jego przemiany. Były żołnierz znany jako Cooper Howard pracował jako aktor wcielający się zwykle w rewolwerowca w takich filmach jak „Gun”, „Valley of the Gun”, „Under the Covers”, „The Man From Calabasas”, „The Man from Deadhorse” i „A Man and His Dog”. Jego żona, Barb, pracowała w firmie Vault-Tec, która projektowała Krypty.