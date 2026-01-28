Czy Fałszerz od Netfliksa nas oszukał? Wyjaśniamy zakończenie hitowego kryminału

Ładowanie...

W piątek, 23 stycznia, "Fałszerz" pojawił się na Netfliksie bez większych fajerwerków. Jak się okazało, wcale nie potrzebował promocji. Widzowie z całego świata szybko odkryli włoski kryminał na własną rękę. Również w naszym kraju od dłuższego czasu nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów. I choć jest to całkiem prosta historia o artyście, który w czasach napięć społecznych i politycznych zostaje naczelnym fałszerzem Rzymu, wciąż można się w niej pogubić. Już na samym początku zwodzi nas przecież na manowce.



Rozgrywający się w latach 70. ubiegłego wieku "Fałszerz" zaczyna się od zabójstwa Toniego. Po chwili cofamy się o trzy lata, żeby - jak myślimy - obejrzeć, w jaki sposób doszło do niego doszło. A ta opowieść rozpoczyna się od trójki przyjaciół. Główny bohater, Vittorio i Fabione opuszczają rodzinną miejscowość i wyruszają na podbój Rzymu. Choć wciąż utrzymują ze sobą kontakt ich drogi nieco się rozchodzą. Każdy podąża własną ścieżką, które w końcu się ze sobą splatają i wszyscy muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.

Fałszerz - wyjaśnienie zakończenia kryminalnego hitu Netfliksa

Reżysera Stefano Lodovichiego najbardziej oczywiście interesuje Toni. To za nim ciągle podążamy i słuchamy, jak z offu ciągle coś dopowiada do swojej historii. Dzięki temu dowiadujemy się, że nie jest zainteresowany polityką. Przyjechał do Rzymu, żeby zrobić karierę jako malarz. Niezbyt mu to idzie, dopóki nie poznaje dilerki dziełami sztuki. Donata jest zachwycona jego talentem do kopiowania wielkich mistrzów i daje mu się uwieść. On jednak coraz bardziej zatraca się w gangsterskim podziemiu. Nie tylko doskonale podrabia kolejne arcydzieła, ale też podpisy we wszystkim, łącznie z paszportami. Dzięki temu staje się coraz to popularniejszy i bogatszy, jednocześnie zyskując wpływowych przyjaciół.

W międzyczasie Vittorio wiedzie skromne życie księdza, które coraz mniej mu wystarcza, a Fabione angażuje się w walkę polityczną, dołączając do lewicowej organizacji zwanej Czerwonymi Brygadami. To ona postanawia porwać ówczesnego premiera Włoch. Wtedy nowi przyjaciele Toniego postanawiają go wykorzystać, aby pomógł im zniszczyć terrorystów. Innymi słowy: może i główny bohater na początku nie interesował się polityką, ale polityka zainteresowała się nim.

Bo Krawiec - nowy, potężny znajomy Toniego - stoi po przeciwnej stronie politycznej barykady niż Czerwone Brygady. I nie cofnie się przed niczym, żeby je zniszczyć. Po zabójstwie Fabione'a główny bohater zaczyna obawiać się o swoje życie. Jego jedynym ubezpieczeniem są dzienniki premiera, które otrzymał od zabitego przyjaciela. Daje je na przechowanie Vittorio, a ten obiecuje ich strzec. Słowa nie udaje mu się dotrzymać.

Krawiec dopada Vittorio i składa mu propozycję nie do odrzucenia - bogactwo, a może i nawet awans w kościelnej hierarchii w zamian za dzienniki. Kiedy gangster ma je już w swoim posiadaniu zleca zabójstwo Toniego. Wynajętym mordercą okazuje się Sansiro, z którym główny bohater miał okazję się zapoznać. Nie dość że pomógł mu, podrabiając podpis na paszporcie, to jeszcze okazał się równie zagorzałym fanem Inter Mediolanu. To zrodziło między mężczyznami więź.

Sansiro nie może ot tak zabić drugiego fana Interu, więc daje mu szansę na ocalenie życia. Wciąż potrzebuje jednak czyjegoś trupa, żeby Krawiec był usatysfakcjonowany. Toni obmyśla więc sprytny plan. Zamierza dokonać największego oszustwa w swoim życiu. Przypomina mu się bowiem, jak Donata stwierdziła, że Vittorio jest do niego bardzo podobny. Dlatego właśnie za zdradę odpłaca się przyjacielowi pięknym za nadobne. Przekazuje mu w prezencie kluczyki do swojego auta. Ksiądz wsiada do niego nieświadomy, że tam czeka już na niego Sansiro.

W finale okazuje się, że w pierwszej scenie wcale nie widzieliśmy zabójstwa Toniego. Pomimo zapewnień z offu głównego bohatera, to było zabójstwo Vittorio. Dzięki niemu Toni może rozpocząć nowe życie wraz z ciężarną Donatą. To właśnie zajście kobiety w ciążę należy uznać za główny powód, dla którego Toni zdecydował się poświęcić życie swojego przyjaciela. Dla partnerki i jeszcze nienarodzonego dziecka zdecydował się po prostu przeżyć za wszelką cenę.

Rafał Christ 28.01.2026 17:12

