REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix przypomniał mi o tym druzgocącym thrillerze. Nie ma złych ocen

Kilka lat temu to właśnie o tym serialu nordic noir Netfliksa mówiło się najgłośniej. I słusznie - duński kryminał na podstawie świetnie ocenianej powieści to solidna produkcja, która wciąga jak bagno. Brutalne kadry doskonale łączą się z melancholijną atmosferą, wciągając w historię, która jeszcze długo nie wychodzi z głowy.

Anna Bortniak
kasztanowy ludzik polecajka serial kryminal netflix
REKLAMA

Miłośnicy kryminałów z pewnością pamiętają jesień 2021 roku. Właśnie wtedy bibliotekę serwisu zasilił duński serial "Kasztanowy ludzik", który jest najlepszym przykładem na to, że produkcje nordic noir wciąż są w cenie. A już szczególnie takie, które zachęcają widzów zaskakująco wysokimi ocenami, co w przypadku tytułów Netfliksa nie zawsze jest regułą. Tak się składa, że serial o seryjnym mordercy, który podpisuje swoje makabryczne dzieła ludzikami z kasztanów, na ten moment nie ma negatywnych recenzji - wystarczy zerknąć do serwisu Rotten Tomatoes, gdzie widnieje 100 proc. świeżości od krytyków, a to już jest coś.

Zainteresowanie "Kasztanowym ludzikiem" najwyraźniej wciąż jest wysokie, dlatego, mimo że od premiery minęło już prawie 5 lat, Netflix zdecydował się na zrealizowanie kontynuacji. W związku z tym, że 1. sezon był adaptacją powieści autorstwa Sørena Sveistrupa o tym samym tytule, kontynuacja "Kasztanowego ludzika" będzie najprawdopodobniej oparta o drugą powieść autora, czyli "Zabawę w chowanego". Premiera 2. sezonu zaplanowana jest na 2026 rok, a zatem to świetna okazja, by odświeżyć sobie poprzednią odsłonę.

REKLAMA

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Kasztanowy ludzik - thriller Netfliksa na weekend

Akcja "Kasztanowego ludzika" rozgrywa się głównie w Kopenhadze, gdzie śledzimy losy detektyw Naii Thulin (Danica Curcic) oraz jej nowego partnera zawodowego Marka Hessa (Mikkel Boe Følsgaard), którzy zostają wezwani do zbadania makabrycznego morderstwa młodej kobiety. Obok ofiary, której pozbawiono lewej dłoni i lewego oka, prędko zostaje odnaleziony dziwaczny przedmiot, jakim jest zbudowany z kasztanów ludzik. Thulin podejrzewa, że za zbrodnią mógł stać partner ofiary, ale jednocześnie wraz ze swoim zespołem szuka dowodów, by znaleźć zabójcę. Niedługo później dochodzi do kolejnego morderstwa, które jest bardzo podobne do poprzedniego. Co ważniejsze, na miejscu zbrodni również pozostawiono kasztanowego ludzika.

Tym razem jednak następuje przełom w śledztwie. Okazuje się, że zbudowany z kasztanów ludzik nosi ślady odcisków palców Kristine - dziewczyny, która jest uznawana za zmarłą. Była ona córką Rosy Hartung (Iben Dorner), duńskiej ministry spraw społecznych, która wraz z mężem przeżywa żałobę po porwaniu Kristine. Mimo że jej córka najprawdopodobniej została zamordowana, to sprawa wciąż pozostaje niepewna - nigdy bowiem nie odnaleziono jej ciała. Teraz, gdy odkryto odciski palców Kristine, jej rodzina zaczyna mieć nadzieję, że dziewczyna tak naprawdę żyje. Sprawa, której podejmują się Thulin i Hess, wydaje się jednak sięgać korzeniami aż do 1987 roku, kiedy życie na spokojnej farmie zostało przerwane serią makabrycznych morderstw.

"Kasztanowy ludzik" to rzeczywiście jeden z najmocniejszych thrillerów na platformie

Realizowanie takich produkcji Skandynawowie mają we krwi. "Kasztanowy ludzik" ma wszystko, czego potrzebuje solidny kryminał - trzyma w napięciu i nie cacka się z widzami, serwując mroczne (i często brutalne) kadry. Ta historia wchodzi pod skórę, wciągając w mroczny świat, z którego chce się uciekać, ale jest zbyt pociągający, by to zrobić. To kolejny dowód na to, że skandynawskim produkcjom po prostu warto dawać kolejne szanse.

Na szczęście nie jest to aż tak długi seans, by zdążył przytłoczyć widzów - składa się z sześciu odcinków trwających około godzinę, co oznacza, że można rozłożyć sobie seans na cały weekend. Fani kryminałów zdecydowanie powinni rzucić na niego okiem, szczególnie przed zbliżającym się 2. sezonem. Mimo że najprawdopodobniej będzie on opowiadał zupełnie inną historię, to jego klimat z pewnością zostanie zachowany. A to już coś.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
24.01.2026 08:35
Tagi: KryminałySeriale kryminalneSeriale NetflixThrillery
Najnowsze
7:01
Czy będzie 28 lat później 3? Właśnie to chciałem usłyszeć
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
20:33
Doskonały serial Apple TV wrócił. Nie wierzyłam, że 2. sezon będzie tak dobry
Aktualizacja: 2026-01-23T20:33:00+01:00
20:16
Jak się z tego filmu wychodzi? Nowa adaptacja kultowej gry to porażka
Aktualizacja: 2026-01-23T20:16:00+01:00
19:55
Kiedy premiera serialowej Lalki na Nefliksie? Jeszcze poczekamy, ale warto
Aktualizacja: 2026-01-23T19:55:00+01:00
19:34
Disney+ wypuścił obrzydliwy serial. Nie mogłam się oderwać
Aktualizacja: 2026-01-23T19:34:29+01:00
16:15
Nowy serial Marvela szokuje. Pamiętasz terrorystę sprzed 13 lat?
Aktualizacja: 2026-01-23T16:15:01+01:00
16:14
Netflix po cichu skasował swój popularny serial. Fani rwą włosy z głowy
Aktualizacja: 2026-01-23T16:14:00+01:00
15:49
To sci-fi staje w obronie AI. Do tej pory nie mogę dojść do siebie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:00+01:00
14:57
Najmocniejsze nowości Netfliksa na weekend. Kultowe kino i opowieść o oszuście
Aktualizacja: 2026-01-23T14:57:00+01:00
14:19
Stary Spider-Man pogrzebany. Nie będzie 4. filmu
Aktualizacja: 2026-01-23T14:19:59+01:00
11:24
Chalamet jak Marlon Brando. Aktor pobił historyczny rekord Oscarów
Aktualizacja: 2026-01-23T11:24:55+01:00
10:59
Kiedy premiera 2. sezonu Matek pingwinów? Netflix uchylił rąbka tajemnicy
Aktualizacja: 2026-01-23T10:59:03+01:00
10:02
Nowy Smarzowski już w Prime Video. To najmocniejszy polski film 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-23T10:02:39+01:00
8:51
Harry Styles ogłosił trasę koncertową 2026. Na liście Europa
Aktualizacja: 2026-01-23T08:51:39+01:00
21:21
Gdzie obejrzeć najlepsze filmy nominowane do Oscarów 2026?
Aktualizacja: 2026-01-22T21:21:00+01:00
20:22
Kiedy 3. sezon serialu o Percym Jacksonie? Szybciej, niż myśleliśmy
Aktualizacja: 2026-01-22T20:22:00+01:00
19:33
Dlaczego filmy wyglądają coraz gorzej? Na pewno to zauważyliście
Aktualizacja: 2026-01-22T19:33:00+01:00
19:01
Bugonia nareszcie online. Gdzie obejrzeć sci-fi obsypane nominacjami do Oscarów?
Aktualizacja: 2026-01-22T19:01:00+01:00
18:34
Rozpoznałeś, kto gra Super Mutanta w Falloucie? Wygląd to jedno, ale ten głos!
Aktualizacja: 2026-01-22T18:34:00+01:00
17:49
Masz tylko miesiąc na wymianę iPhone'a i iPada. HBO Max przestanie działać
Aktualizacja: 2026-01-22T17:49:25+01:00
16:57
A jednak Polaków też nominowano do Oscarów 2026
Aktualizacja: 2026-01-22T16:57:49+01:00
16:23
Horror pobił rekord Oscarów. I dobrze, bo ten film wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-01-22T16:23:48+01:00
15:24
Mamy zwiastun filmu Glorious Summer. Nagrodzono go na festiwalu w Gdyni
Aktualizacja: 2026-01-22T15:24:52+01:00
14:41
Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord
Aktualizacja: 2026-01-22T14:41:12+01:00
14:23
Kim jest Jaśmina Polak? Aktorka zagra w Nocach i dniach od Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-22T14:23:58+01:00
12:42
W nowej trylogii Star Wars ma powrócić ważna postać. Czy to przełom?
Aktualizacja: 2026-01-22T12:42:05+01:00
12:03
Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona
Aktualizacja: 2026-01-22T12:03:35+01:00
10:27
Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online
Aktualizacja: 2026-01-22T10:27:06+01:00
10:11
Żyjemy w przyszłości. Konkurs Red Dot Award to dowód
Aktualizacja: 2026-01-22T10:11:00+01:00
10:03
Tak wygląda 3. sezon 1670. Zaskakujące pierwsze zdjęcia
Aktualizacja: 2026-01-22T10:03:23+01:00
9:50
Tom Cruise wraca na wielki ekran. Przejdzie potężną transformację
Aktualizacja: 2026-01-22T09:50:14+01:00
8:23
Kolory zła: Czerń leci na Netfliksa. Kiedy wielka premiera?
Aktualizacja: 2026-01-22T08:23:08+01:00
21:27
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść, żeby poczuć się jak Ghul?
Aktualizacja: 2026-01-21T21:27:27+01:00
16:39
Dunk z Rycerza Siedmiu Królestw jest związany z bohaterką Gry o tron. Jak?
Aktualizacja: 2026-01-21T16:39:00+01:00
15:16
Karol Pocheć jest wybitny w serialu Niebo. Rok w piekle. Drugi plan jest jego
Aktualizacja: 2026-01-21T15:16:00+01:00
14:34
Na Prime Video wylądował nowy thriller z gwiazdą Gry o tron. Rzucicie się na niego
Aktualizacja: 2026-01-21T14:34:08+01:00
14:11
Skasowali świetny serial, choć przebił on Wiedźmina. Netflix, o co chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-21T14:11:00+01:00
13:52
Wraca najsmutniejszy serial TVP. Tak, mowa o Rodzince.pl
Aktualizacja: 2026-01-21T13:52:16+01:00
12:07
Będzie specjalny film "TO". Stephen King go pobłogosławił
Aktualizacja: 2026-01-21T12:07:56+01:00
11:02
Władca Pierścieni wraca do kin. W tej wersji zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-21T11:02:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA