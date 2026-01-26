Netflix podał rozkład jazdy na luty 2026. Na te premiery czekały miliony
Netflix udostępnił listę nowości na nadchodzący miesiąc. Są tak gorące, że w lutym 2026 roku nie oderwiecie się od platformy. Wracają bowiem aż dwa seriale, które od dawna goszczą na liście najpopularniejszych tytułów serwisu wszech czasów.
Co obejrzeć na Netfliksie w lutym? Trudno będzie wybrać jedną czy nawet dwie premiery. Na platformę zmierza mnóstwo interesujących nowości. W tym dwa tytuły, od których już możemy założyć, że użytkownicy się nie oderwą. To w końcu kontynuacje "Nocnego agenta" i "Bridgertonów" - dwóch produkcji, które są jednymi z największych hitów serwisu wszech czasów.
Netflix - premiery na luty 2026
Nocny agent: 3. sezon
Nie bez powodu ten serial nazywa się "netfliksowym Reacherem". To pełen akcji thriller, który niespodziewanie stał się ogromnym hitem. Nikt się nie spodziewał, że tak śmiało wejdzie do topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa wszech czasów (aktualnie zajmuje na niej ostatnie, 10 miejsce). Dlatego właśnie platforma postanowiła zamówić jego kontynuację. I jeszcze jedną. Czy w 3. sezonie produkcja wciąż trzyma poziom? Przekonamy się już 19 lutego.
Premiera: 19 lutego na Netfliksie.
Ołowiane dzieci
Ten tytuł to akurat ukłon w stronę Polaków. Mówimy przecież o kolejnej rodzimej produkcji Netfliksa. "Ołowiane dzieci" opowiadają historię Jolanty Wadowskiej-Król - młodej lekarki, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienicę masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ich ratowania i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym.
Premiera: 11 lutego na Netfliksie.
Bridgertonowie: 4. sezon - 2. część
"Bridgertonowie" jeszcze w 2020 roku zawrócili użytkownikom Netfliksa w głowach. 1. sezon zajmuje siódme miejsce w topce najpopularniejszych seriali angielskojęzycznych platformy wszech czasów, a 3. odsłona wspiera go z pozycji dziewiątej. Niedawno dostaliśmy pierwsze odcinki 4. sezonu, a teraz do serwisu zmierza jego druga część.
Premiera: 26 lutego na Netfliksie.
Joe odwiedza uniwerki
Szykujcie się. Tyler Perry powraca na Netfliksa. Tym razem ponownie zabiera nas do świata Madei. Skupia się jednak na losach jej brata Joego, który zabiera wnuka - przyszłego studenta - na szaloną objazdową przejażdżkę po uniwersytetach.
Premiera: 13 lutego na Netfliksie.
Zatrzymać pożar
Będzie kolejny hiszpański hicior Netfliksa? Wiele na to wskazuje. "Zatrzymać pożar" zapowiada się bardzo gorąco. Przedstawioną historię w ruch wprawia zniknięcie w lesie małej Lide. Jej rodzina akurat przygotowuje się do opuszczenia domu. Gdy wybucha pożar, matka dziewczynki musi ją odnaleźć, zanim dosięgnią ją ogień.
Premiera: 20 lutego na Netfliksie.
Szwedzki łącznik
"Szwedzki łącznik" inspirowany jest faktami. To historia szwedzkiego urzędnika, który staje się nieoczekiwanym bohaterem wojennym, który ratuje życie Żydów w najmroczniejszych dniach II wojny światowej.
Premiera: 19 lutego na Netfliksie.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się
- Zła influencerka podbiła Netfliksa. Gdzie są teraz bohaterowie filmu?
- Szalony kryminał Netfliksa chwycił widzów za gardło. Mają obsesję
- Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
- Oglądanie nowego thrillera Netfliksa to akt odwagi. Widzowie się o niego kłócą
Netflix na luty 2026 - pełna lista nowości oryginalnych:
- Taniec na lodzie: Blaski i cienie 01/02/2026
- Mo Gilligan: In The Moment 03/02/2026
- Czy to ciasto? Walentynki 04/02/2026
- Prawnik z Lincolna: Sezon 4 05/02/2026
- Lwice 05/02/2026
- Zdemaskowani 05/02/2026
- Królowa szachów 06/02/2026
- Salvador 06/02/2026
- Co to będzie za ślub! 06/02/2026
- Kwestia czasu 09/02/2026
- Zwierzęce zagadki: Rozdział 7 09/02/2026
- Motorvalley 10/02/2026
- To właśnie ja 10/02/2026
- Ołowiane dzieci 11/02/2026
- Za mgłą: Sezon 2 11/02/2026
- Love Is Blind: Sezon 10 11/02/2026
- W mieście strachu 11/02.2026
- Z Belfastu do nieba 12/02/2026
- Detektyw z milionem obserwujących 12/02/2026
- Sarah: Maestria życia 13/02/2026
- Muzeum niewinności 13/02/2026
- Joe odwiedza uniwerki 13/02/2026
- Sommore: Chandelier Fly 17/02/2026
- Kulinarne królestwo Gordona Ramsaya 18/02/2026
- Nocny agent: Sezon 3 19/02/2026
- Szwedzki łącznik 19/02/206
- Prawo Vegas 20/02/2026
- Pawana 20/02/2026
- Zatrzymać pożar 20/02/2026
- Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter 24/02/2026
- Chłopak z Kacken 26/02/2026
- Bridgertonowie: Sezon 4 - Część 2 26/02/2026
- Ubłocone: Sezon 2 WKRÓTCE W NETFLIXIE
- BAKI-DOU: The Invincible Samurai WKRÓTCE W NETFLIXIE
- Formuła 1: Jazda o życie: Sezon 8 WKRÓTCE W NETFLIXIE
Netflix na luty 2026 - pełna lista nowości na licencji:
- Proud Mary 01/02/2026
- All Saints 01/02/2026
- Jew 01/02/2026
- Ostrożnie z dziewczynami 01/02/2026
- Maria Antonina 01/02/2026
- Pewnego razu… w Hollywood 01/02/2026
- Hancock 01/02/2026
- Kości: Sezony 1-12 01/02/2026
- Królestwo zwierząt: Sezony 1- 6 03/02/2026
- Wyfrunięci 04/02/2026
- Nowe oblicze Greya 04/02/2026
- Pięćdziesiąt twarzy Greya 04/02/2026
- Ciemniejsza strona Greya 04/02/2026
- Mali agenci 3: Koniec gry 05/02/2026
- Mali agenci 2: Wyspa marzeń 05/02/2026
- Noe: Wybrany przez Boga 06/02/2026
- Norbit 06/02/2026
- Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain 07/02/2026
- Grand Budapest Hotel 12/02/2026
- Pociąg do Darjeeling 12/02/2026
- Genialny klan 12/02/2026
- Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun 12/02/2026
- Paranormal Activity 3 13/02/2026
- Paranormal Activity: Naznaczeni 13/02/2026
- Paranormal Activity 2 13/02/2026
- Paranormal Activity 4 13/02/2026
- Paranormal Activity: Bliscy krewni 13/02/2026
- Paranormal Activity: Inny wymiar 13/02/2026
- 1883 14/02/2026
- Single's Inferno Reunion: Limited Series 14/02/2026
- Kung Fu Panda 15/02/2026
- Kung Fu Panda 2 15/02/2026
- Kung Fu Panda 3 15/02/2026
- Lawrence z Arabii 15/02/2026
- Jingle All the Way 16/02/2026
- Prometeusz 16/02/2026
- Harold i magiczna kredka 16/02/2026
- Cud na 34. ulicy 16/02/2026
- Literka dnia 16/02/2026
- Aviator 19/02/2026
- Meet, Greet & Bye 19/02/2026
- Pół na pół 20/02/2026
- Święty 20/02/2026
- Gangi Nowego Jorku 20/02/2026
- Liga Potworów 20/02/2026
- Hightown: Sezony 1-3 20/02/2026
- Love Life 20/02/2026
- Przemiana 22/02/2026
- Wiecznie żywy 22/02/2026
- Jak urodzić i nie zwariować 22/02/2026
- Listy do Julii 22/02/2026
- Charlie 22/02/2026
- Twój na zawsze 23/02/2026
- Mamma Mia! Here We Go Again 24/02/2026
- Mamma Mia! 24/02/2026
- Tajemnice Smallville: Sezony 1-10 24/02/2026
- Przesilenie zimowe 25/02/2026
- Mali agenci 27/02/2026
- Ostatni bastion 27/02/2026
- Elizabethtown 27/02/2026
- The Shipping News 27/02/2026