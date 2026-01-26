Netflix podał rozkład jazdy na luty 2026. Na te premiery czekały miliony

Ładowanie...

Co obejrzeć na Netfliksie w lutym? Trudno będzie wybrać jedną czy nawet dwie premiery. Na platformę zmierza mnóstwo interesujących nowości. W tym dwa tytuły, od których już możemy założyć, że użytkownicy się nie oderwą. To w końcu kontynuacje "Nocnego agenta" i "Bridgertonów" - dwóch produkcji, które są jednymi z największych hitów serwisu wszech czasów.

Netflix - premiery na luty 2026

Nocny agent: 3. sezon

Nie bez powodu ten serial nazywa się "netfliksowym Reacherem". To pełen akcji thriller, który niespodziewanie stał się ogromnym hitem. Nikt się nie spodziewał, że tak śmiało wejdzie do topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa wszech czasów (aktualnie zajmuje na niej ostatnie, 10 miejsce). Dlatego właśnie platforma postanowiła zamówić jego kontynuację. I jeszcze jedną. Czy w 3. sezonie produkcja wciąż trzyma poziom? Przekonamy się już 19 lutego.



Premiera: 19 lutego na Netfliksie.

Ołowiane dzieci

Ten tytuł to akurat ukłon w stronę Polaków. Mówimy przecież o kolejnej rodzimej produkcji Netfliksa. "Ołowiane dzieci" opowiadają historię Jolanty Wadowskiej-Król - młodej lekarki, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienicę masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ich ratowania i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym.



Premiera: 11 lutego na Netfliksie.

Bridgertonowie: 4. sezon - 2. część

"Bridgertonowie" jeszcze w 2020 roku zawrócili użytkownikom Netfliksa w głowach. 1. sezon zajmuje siódme miejsce w topce najpopularniejszych seriali angielskojęzycznych platformy wszech czasów, a 3. odsłona wspiera go z pozycji dziewiątej. Niedawno dostaliśmy pierwsze odcinki 4. sezonu, a teraz do serwisu zmierza jego druga część.



Premiera: 26 lutego na Netfliksie.

Joe odwiedza uniwerki

Szykujcie się. Tyler Perry powraca na Netfliksa. Tym razem ponownie zabiera nas do świata Madei. Skupia się jednak na losach jej brata Joego, który zabiera wnuka - przyszłego studenta - na szaloną objazdową przejażdżkę po uniwersytetach.



Premiera: 13 lutego na Netfliksie.

Zatrzymać pożar

Będzie kolejny hiszpański hicior Netfliksa? Wiele na to wskazuje. "Zatrzymać pożar" zapowiada się bardzo gorąco. Przedstawioną historię w ruch wprawia zniknięcie w lesie małej Lide. Jej rodzina akurat przygotowuje się do opuszczenia domu. Gdy wybucha pożar, matka dziewczynki musi ją odnaleźć, zanim dosięgnią ją ogień.



Premiera: 20 lutego na Netfliksie.

Szwedzki łącznik

"Szwedzki łącznik" inspirowany jest faktami. To historia szwedzkiego urzędnika, który staje się nieoczekiwanym bohaterem wojennym, który ratuje życie Żydów w najmroczniejszych dniach II wojny światowej.



Premiera: 19 lutego na Netfliksie.



Netflix na luty 2026 - pełna lista nowości oryginalnych:

Taniec na lodzie: Blaski i cienie 01/02/2026

Mo Gilligan: In The Moment 03/02/2026

Czy to ciasto? Walentynki 04/02/2026

Prawnik z Lincolna: Sezon 4 05/02/2026

Lwice 05/02/2026

Zdemaskowani 05/02/2026

Królowa szachów 06/02/2026

Salvador 06/02/2026

Co to będzie za ślub! 06/02/2026

Kwestia czasu 09/02/2026

Zwierzęce zagadki: Rozdział 7 09/02/2026

Motorvalley 10/02/2026

To właśnie ja 10/02/2026

Ołowiane dzieci 11/02/2026

Za mgłą: Sezon 2 11/02/2026

Love Is Blind: Sezon 10 11/02/2026

W mieście strachu 11/02.2026

Z Belfastu do nieba 12/02/2026

Detektyw z milionem obserwujących 12/02/2026

Sarah: Maestria życia 13/02/2026

Muzeum niewinności 13/02/2026

Joe odwiedza uniwerki 13/02/2026

Sommore: Chandelier Fly 17/02/2026

Kulinarne królestwo Gordona Ramsaya 18/02/2026

Nocny agent: Sezon 3 19/02/2026

Szwedzki łącznik 19/02/206

Prawo Vegas 20/02/2026

Pawana 20/02/2026

Zatrzymać pożar 20/02/2026

Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter 24/02/2026

Chłopak z Kacken 26/02/2026

Bridgertonowie: Sezon 4 - Część 2 26/02/2026

Ubłocone: Sezon 2 WKRÓTCE W NETFLIXIE

BAKI-DOU: The Invincible Samurai WKRÓTCE W NETFLIXIE

Formuła 1: Jazda o życie: Sezon 8 WKRÓTCE W NETFLIXIE

Netflix na luty 2026 - pełna lista nowości na licencji:

Proud Mary 01/02/2026

All Saints 01/02/2026

Jew 01/02/2026

Ostrożnie z dziewczynami 01/02/2026

Maria Antonina 01/02/2026

Pewnego razu… w Hollywood 01/02/2026

Hancock 01/02/2026

Kości: Sezony 1-12 01/02/2026

Królestwo zwierząt: Sezony 1- 6 03/02/2026

Wyfrunięci 04/02/2026

Nowe oblicze Greya 04/02/2026

Pięćdziesiąt twarzy Greya 04/02/2026

Ciemniejsza strona Greya 04/02/2026

Mali agenci 3: Koniec gry 05/02/2026

Mali agenci 2: Wyspa marzeń 05/02/2026

Noe: Wybrany przez Boga 06/02/2026

Norbit 06/02/2026

Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain 07/02/2026

Grand Budapest Hotel 12/02/2026

Pociąg do Darjeeling 12/02/2026

Genialny klan 12/02/2026

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun 12/02/2026

Paranormal Activity 3 13/02/2026

Paranormal Activity: Naznaczeni 13/02/2026

Paranormal Activity 2 13/02/2026

Paranormal Activity 4 13/02/2026

Paranormal Activity: Bliscy krewni 13/02/2026

Paranormal Activity: Inny wymiar 13/02/2026

1883 14/02/2026

Single's Inferno Reunion: Limited Series 14/02/2026

Kung Fu Panda 15/02/2026

Kung Fu Panda 2 15/02/2026

Kung Fu Panda 3 15/02/2026

Lawrence z Arabii 15/02/2026

Jingle All the Way 16/02/2026

Prometeusz 16/02/2026

Harold i magiczna kredka 16/02/2026

Cud na 34. ulicy 16/02/2026

Literka dnia 16/02/2026

Aviator 19/02/2026

Meet, Greet & Bye 19/02/2026

Pół na pół 20/02/2026

Święty 20/02/2026

Gangi Nowego Jorku 20/02/2026

Liga Potworów 20/02/2026

Hightown: Sezony 1-3 20/02/2026

Love Life 20/02/2026

Przemiana 22/02/2026

Wiecznie żywy 22/02/2026

Jak urodzić i nie zwariować 22/02/2026

Listy do Julii 22/02/2026

Charlie 22/02/2026

Twój na zawsze 23/02/2026

Mamma Mia! Here We Go Again 24/02/2026

Mamma Mia! 24/02/2026

Tajemnice Smallville: Sezony 1-10 24/02/2026

Przesilenie zimowe 25/02/2026

Mali agenci 27/02/2026

Ostatni bastion 27/02/2026

Elizabethtown 27/02/2026

The Shipping News 27/02/2026

Rafał Christ 26.01.2026 13:44

