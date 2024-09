Debiut reżyserki najlepszego filmu tego roku uderzył mnie prosto w trzewia. Obejrzycie go na VOD

Zaraz po swojej premierze na festiwalu w Cannes "Substancja" wywołała spore kontrowersje. Podzieliła krytyków, którzy albo ją docenili, albo uznali za szkodliwą wydmuszkę. Wniosek z tego jeden: nie da się przejść obok niej obojętnie. Miałem już okazję film obejrzeć i zaliczam się do grona jego fanów. Choć sam nie ufam takim obietnicom, zapewniam was, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. To prawdziwy kinowy odlot. Satyra o obsesji Hollywood na punkcie standardów piękna pożeniona z body horrorem. Produkcja tyleż seksowna, co obrzydliwa.



Coralie Fargeat korzysta z dorobku wielu uznanych reżyserów (David Cronenberg, Stanley Kubrick i wczesny Peter Jackson się kłaniają), ale "Substancji" nie da się sprowadzić do sumy odniesień. Reżyserka tworzy bowiem dzieło w pełni autorskie. Widać w nim wyrazisty autorski styl, który dał o sobie znać już w jej pełnometrażowym debiucie. "Zemsta" może nie jest jeszcze tak odjechana, ale wciąż potrafi dostarczyć mocnych wrażeń. To kino tyleż zadziorne, co wściekłe.