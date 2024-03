Pierwszy zwiastun ekranizacji fanfika o Harrym Stylesie. W filmie zagra Anne Hathaway

Wiadomo już, że będzie to opowieść o romansie, który lepiej trzymać w tajemnicy przed wszechobecnymi przedstawicielami mediów wszelakich. Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) to światowej sławy wokalista, więc jakiekolwiek plotki na temat jego życia prywatnego są zawsze pożywką dla dziennikarzy. Sophie (Anne Hathaway) wybiera się na koncert artysty z myślą, że będzie to jedno z najlepszych wydarzeń w jej życiu. Nie myli się, gdyż jest to początek miłosnej historii, której prywatność jest nieustannie zakłócana.