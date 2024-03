Scenariusz „Skrytki” to pierwszorzędna rzemieślnicza robota - Moore wraz z Jonathanem McClainem popisali się nie tylko zdolnością do skrupulatnego i spójnego projektowania rozwoju intrygi, lecz także doskonałym wyczuciem tego, co w kryminałach najistotniejsze i najlepsze (o zgrabnych nawiązaniach do tradycji i kina noir nie wspominając). Pozbawiona dziur logicznych fabuła stopniowo się zagęszcza; całość staje się opowieścią-labiryntem, łamigłówką, która skutecznie zachęca widzów do wzięcia udziału w jej rozwikłaniu.



Reżyser piętrzy tajemnice, trzymając widza w niepewności do samego końca, ale nigdy nie rozczarowując go narracyjnym potknięciem, banalną czy niemądrą woltą. To spektakl niuansów i szczegółów, a znaczenie ma tu właściwie wszystko - twarz, której kamera akurat się przygląda czy element, który akurat decyduje się przed nami ukryć.