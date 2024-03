Widzowie nie chcą oglądać filmów w kinach. Wolą poczekać, aż trafią do streamingu

Nie no, wciąż się kinowe hity trafiają. W końcu cały świat tłumnie popędził w zeszłym roku na "Barbenheimera". "Barbie" zarobiła przecież niecałe 1,5 mld dol., a "Oppenheimer" prawie mld dol. W ostatnim czasie box offisowy bank rozbiła natomiast "Diuna 2", a teraz świetnie sobie na wielkich ekranach radzi "Kung Fu Panda 4". Wymienione tytuły wydają się jednak wyjątkami potwierdzającymi regułę.



Jeśli spojrzeć na 10 najlepiej zarabiających filmów zeszłego roku, zauważymy, że trzy z nich nie osiągnęły nawet granicy opłacalności. Winę za to ponoszą oczywiście ich rozbuchane do granic budżety, ale przecież wpływ na ten stan rzeczy ma też sposób, w jaki dzisiaj najczęściej konsumujemy produkcje. Streaming nas rozleniwił. Nie chcemy oglądać ich na wielkim ekranie. Po co, skoro zaraz będą dostępne online?



