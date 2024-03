"Diuna 2" już jest największym hitem roku. Rozbiła bank w premierowy weekend

Do tej pory pierwsze miejsce w światowym box offisie 2024 r. zajmował "Pszczelarz", który zarobił dotychczas prawie 151,5 mln dol. A przecież zadebiutował jeszcze 10 stycznia (w Polsce dwa dni później). "Diunie 2" wystarczył więc jedynie weekend otwarcia, aby go przebić. Prawie wszyscy zresztą spodziewali się, że będzie to hit. W końcu kinomaniacy czekali na ten film od niemal dwóch lat - od czasu części pierwszej, która zadebiutowała w październiku 2021 r.



Pierwsza część "Diuny" wielkim hitem nie była. Zarobiła prawie 434 mln dol. Biorąc pod uwagę budżet sięgający 160 mln dol. i obsadę złożoną z najgorętszych hollywoodzkich gwiazd, ten przyzwoity wynik pozostawiał niedosyt. Zaniżone zarobki należy jednak zrzucić na karb hybrydowej premiery i koronawirusa kładącego się cieniem na dochody z box offisu. Zdając sobie z tego sprawę Legendary Pictures i Warner Bros. Discovery postanowiło wyłożyć pieniądze na kontynuację. I bardzo dobrze zrobili.



