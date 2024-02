Polski film jest światowym hitem. Nie na Netfliksie. W kinach

Ok, 2024 r. ledwo się rozpoczął. Hollywood jeszcze nie wypuściło żadnego bangera, który miałby wypełniać po brzegi sale kinowe na całym świecie. Z dotychczasowych premier najwięcej zarobił "Pszczelarz" z Jasonem Stathamem. Jego 123 mln dol. nie wystarczyłyby nawet, żeby trafić do pierwszej czterdziestki największych hitów zeszłego roku. W końcu do niemal 1,5 mld zebranego przez "Barbie" daleka droga.



Właśnie dlatego, że w dotychczasowym repertuarze 2024 r. zabrakło hitów, "Akademia pana Kleksa" miała okazję wzbić się na wysokie miejsce w światowym box offisie. Prócz "Pszczelarza" przed polską produkcją są tylko filmy, które zdążyły zadebiutować globalnie ("Mean Girls", "Argylle") i w Japonii ("Mobile Suit Gundam Seed Freedom"), czyli tytuły przeznaczone do znacznie szerszej dystrybucji niż adaptacja książki Jana Brzechwy.



