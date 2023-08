Gdzie obejrzeć film "Flash"? Najnowszy film DC jest już w VOD

Prawda to. Koncept multiwersum jest bardzo wygodny - pozwala na resety, nowe ustawienie pionków na planszy, gładkie recasty czy liczne powroty. Tych ostatnich we "Flashu" nie brakuje - mniej i bardziej zaskakujące cameosy jednych zachwyciły, innych wyprowadziły z równowagi. Po upływie półtora miesiąca powtarzam to, co pisałem w swojej recenzji widowiska: to zdecydowanie jeden z najlepszych filmów DC. Ale zbyt wiele w nim zgrzytów, by nazwać go "dobrym". Co nie zmienia faktu, że potrafi być na tyle satysfakcjonujący, że warto dać mu szansę - nawet mimo tego, że odniósł jedną z najbardziej spektakularnych porażek komercyjnych w 2023 roku.



