"Flash" to  czołówka najlepszych filmów uniwersum DC. Tylko co z tego?

A co z Mrocznym Rycerzem? Udało się: Batman Michaela Keatona okazuje się doskonale do wspomnianego duetu pasować. Twórcy uzasadniają jego pojawienie się, dają mu wiarygodną motywację, pozwalają też na kilka przyjemnych powiewów nostalgii, ale nie szczują nią na każdym kroku. Keaton jako dojrzalsza wersja Wayne'a Burtona stanowi tu zresztą fajną przeciwwagę - amortyzator, który elegancko wygładza szarżę i neurotyzm kompanów.



Niestety, druga połowa filmu wypada znacznie, znacznie gorzej i prowadzi do dość generycznej finałowej bitwy: festiwalu obijania twarzy superciosami, eksplozji, hałasów, chaosu i paskudnych efektów specjalnych. Zgadza się: CGI we „Flashu” bywa wręcz kuriozalnie kiepskie i sprawia wrażenie, jakby pracowano nad nim kilkanaście lat temu. Co gorsza, część cameos to „występy” wygenerowane komputerowo - tak groteskowe, że aż odczłowieczające czy wręcz niepokojące. Do teraz nie rozumiem, jakim cudem ktoś stwierdził, że warto pokazać je światu.



Ciekawostka: filmowi w gruncie rzeczy brakuje klasycznego antagonisty - co osobiście uważam za spory atut. Konflikt leży tu bowiem w samym Allenie, w poczuciu winy, decyzjach i ich konsekwencjach. Scenariusz naprawdę nie potrzebował żadnego łotra - no, może poza kimś, kto da pretekst do odrobiny rozwałki. Padło na Zoda.



Żal natomiast pewnej superbohaterki, którą wprowadzono zdecydowanie za późno, a później po prostu ją porzucono. Szkoda: Sasha Calle na pierwszy rzut oka zdaje się świetnie odnajdywać w superbohaterskiej rzeczywistości, ale cały potencjał nowej postaci sprowadzono do mordobicia i superumiejętności. Rozczarowujące, zwłaszcza, ze dość łatwo byłoby znaleźć w filmie przestrzeń na nadanie heroinie odrobiny charakteru.



„Flash” to ogrom fajnej zabawy, ale i sporo zmarnowanego potencjału, co czuć - mimo wielu fajnych koncepcji, które wprowadzono w życie. Możliwości było znacznie więcej; niestety, twórcy woleli powrócić na przetarte ścieżki. Co gorsza, film o Allenie trafia do kin niedługo po premierze innego obrazu bawiącego się motywem multiwersum, a to siłą rzeczy prowadzi do porównań - w tym pojedynku bezsprzecznie zwycięża Pająk, do którego Szkarłatny Sprinter nie ma podjazdu. Co nie oznacza, że nie zagwarantuje wam dwóch i pół godziny solidnej rozrywki.