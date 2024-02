"Forst" - o co chodzi w zakończeniu serialu? Wyjaśniamy

Jedna z nich jest taka, że Olga miała związek z dzieckiem, które przypadkiem zostało pozbawione życia podczas służby Forsta (za co ten został przeniesiony z Krakowa do Zakopanego) - mogła być jego matką lub krewną. Być może to ona powiadomiła policję, gdzie znajduje się komisarz, by się zemścić, a skoro wszystkie podejrzenia za serię morderstw padły na niego, to było więcej niż pewne, że zostanie aresztowany.