"Forst" hitem Netfliksa na świecie. Wpadł do TOP 10 produkcji w kilkudziesięciu krajach

Okazuje się jednak, że choć Polacy bardzo sceptycznie podeszli do polskiej produkcji Netfliksa, zagranicznym widzom przypadł on gustu. Według danych platformy "Forst" znajduje się na 2. miejscu w zestawieniu TOP 10 nieanglojęzycznych produkcji - był oglądany przez 20,5 mln godzin, a wyświetlono go 4,8 mln razy. Na 1. miejscu znajduje się natomiast "Berlin" (57 mln godzin), a tuż za "Forstem" - "Romans z Demonem" (39,2 mln godzin) oraz "Potwór z Gyeongseongu" (29,9 mln godzin). W sumie trafił na listę TOP 10 w aż 54 krajach.