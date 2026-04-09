Franz Kafka wreszcie w streamingu. Biografię pisarza obejrzysz bez dodatkowych opłat

Choć "Franz Kafka" opowiada o uznanym pisarzu, nie jest opowieścią nudną jak lektury szkolne. Agnieszka Holland zamiast klasycznej biografii proponuje widzom wycieczkę w głąb psychiki tytułowego bohatera - człowieka - jak czytamy w informacji prasowej od CANAL+ - rozdartego między codziennością a wewnętrznym niepokojem; między przyziemnymi obowiązkami a potrzebą tworzenia. Nie należy się więc spodziewać realizmu, a zanurzenia w rzeczywistości, która coraz bardziej przypomina sen.



CANAL+ zapewnia, że "Franz Kafka" to kino wymagające, ale niezwykle satysfakcjonujące. Coś w tym musi być, skoro biografia stała się jednym z najgłośniejszych polskich (choć to międzynarodowa koprodukcja) filmów zeszłego roku. Była nawet naszym kandydatem do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Nie udało się jej zdobyć nawet nominacji, ale nie znaczy to, że nie jest godna uwagi.

W czasie swojej premiery "Franz Kafka" zdobył świetne oceny od krytyków, których uwiódł przede wszystkim swoją formą. Uznali ją za brawurową, eksperymentalną i całkiem odważną. Właśnie dzięki niej wielu z nich wsiąknęło w świat przedstawiony. Czy słusznie? Od jakiegoś czasu możemy się już o tym przekonać w zaciszu własnego mieszkania.

Film zadebiutował w kinach jeszcze w październiku zeszłego roku. Od tamtej pory minęło sporo czasu, więc oczywistym jest, że produkcja trafiła już na platformy VOD. W różnych serwisach można ją obejrzeć za dodatkową opłatą - w tym momencie nawet za niezbyt wygórowaną cenę. Za chwilę jednak będzie dostępna w ramach subskrypcji jednej z popularnych usług w naszym kraju.

Mówiąc wprost: subskrybenci CANAL+ będą mogli obejrzeć "Franza Kafkę" bez dodatkowych opłat. Stanie się to za nieco ponad dwa tygodnie. Film Agnieszki Holland trafi bowiem do serwisu 25 kwietnia.

Rafał Christ 09.04.2026 12:46

