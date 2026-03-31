Serialowa adaptacja klasyki literatury wpadła na VOD. Nie da się oderwać

Tej klasyki literatury nigdy dość. Widzowie chętnie sięgają po każdą kolejną adaptację "Trzech muszkieterów". Ta jedna z nowszych i najbardziej uwspółcześnionych wpadła właśnie na VOD. Można obejrzeć wszystkie jej odcinki.

Rafał Christ
Jeśli chodzi o adaptacje "Trzech muszkieterów" to ostatnią był francuski dyptyk filmowy Martina Bourboulona. Jego twórcy postatnowili uwspółcześnić prozę Aleksandra Dumasa i zrobić z niej pełnoprawne, nowoczesne widowisko. Wcześniej podobną drogą podążyli Brytyjczycy. Dzięki temu w 2014 rok dostaliśmy "Muszkieterów" od BBC.

"Muszkieterowie" przenoszą widzów do XVII-wiecznej Francji i skupia się na tytułowych, elitarnych żołnierzach nieudolnego króla Ludwika XIII-tego. Dołącza do nich D'Artagnan, który przybył do Paryża, aby pomścić śmierć ojca. Razem z Athosem, Porthosem i Aramisem walczą ze spiskującym kardynałem Richelieu, tropią dworskie spiski, walczą w imię honoru i… zdobywają kobiece serca.

Muszkieterowie - serial kostiumowy na VOD

Czyli fabuła jest nam dobrze znana. Aczkolwiek twórcy serialu BBC do prozy Aleksandra Dumasa dodają wiele od siebie. To w końcu opowieść odcinkowa. W każdym z epizodów bohaterowie skupia się na innej intrydze, a do tego nie brakuje w nich miejsca na rozwój osobistych relacji i dramatów postaci. Jest to podejście, które w czasie emisji produkcji - między 2014 a 2016 rokiem - sprawiło widzom sporo frajdy.

Krytycy trochę na "Muszkieterów" narzekali, że mają nierówny poziom, zbyt współczesny klimat czy nawet są schematyczni. Dlatego na Rotten Tomatoes kostiumowy serial BBC ma 67 proc. pozytywnych recenzji. Ale widzowie lubili go oglądać, nawet jeśli nie był wybitny. Dlatego doczekał się trzech sezonów. Bo to po prostu lekka, wciągająca rozrywka.

I choć "Muszkieterowie" byli już dostępni w Polsce (zarówno w telewizji jak i na platformach VOD), to co chwilę znikali. Teraz wreszcie - jak wszystko wskazuje - znaleźli swój internetowy dom. Wszystkie odcinki kostiumowego serialu pojawiły się w ofercie CANAL+. A dokładniej w jego pakiecie, który obejmuje BBC Playera.

Więcej o "Trzech muszkieterach" poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
31.03.2026 09:35
Najnowsze
10:43
Amazon Prime i Apple TV w ofertach Plusa i Polsat Box. Potężny nowy pakiet
Aktualizacja: 2026-03-31T10:43:54+02:00
10:26
Harry Hole pojawi się w Białym Lotosie. Osobiście
Aktualizacja: 2026-03-31T10:26:32+02:00
9:35
Serialowa adaptacja klasyki literatury wpadła na VOD. Nie da się oderwać
Aktualizacja: 2026-03-31T09:35:19+02:00
18:47
Thriller kryminalny z Hemsworthem trafi do Prime Video. Kiedy? Szybko
Aktualizacja: 2026-03-30T18:47:55+02:00
18:14
Najlepsze polskie produkcje Netfliksa. 10 hitów na 10 lat serwisu w naszym kraju
Aktualizacja: 2026-03-30T18:14:00+02:00
17:09
Użytkownicy Prime Video nie mogą się pozbierać po najlepszym sci-fi XXI wieku
Aktualizacja: 2026-03-30T17:09:00+02:00
15:17
Ujawniono zarobki młodych aktorów z serialu Harry Potter. Niespotykane stawki
Aktualizacja: 2026-03-30T15:17:05+02:00
12:19
Netflix właśnie pochwalił się, co robi w Warszawie. Nie zgadlibyście
Aktualizacja: 2026-03-30T12:19:09+02:00
11:55
Mroczny kryminał Netfliksa jest perfekcyjny. Tylko garstka seriali spodobała się tak bardzo
Aktualizacja: 2026-03-30T11:55:09+02:00
11:30
Sophie Turner musi dojść do siebie. Przerwano prace nad serialem Tomb Raider
Aktualizacja: 2026-03-30T11:30:23+02:00
9:41
Zwiastun Harry’ego Pottera zrobił coś niesamowitego. Wielkie odrodzenie serii
Aktualizacja: 2026-03-30T09:41:58+02:00
9:34
Netflix, czemu nie chwalisz się tym genialnym filmem akcji? Wbija już jutro
Aktualizacja: 2026-03-30T09:34:02+02:00
9:00
Kiedy premiera 2. sezonu Harry'ego Pottera? Szybciej niż myślimy
Aktualizacja: 2026-03-30T09:00:29+02:00
8:19
Nowy hit podbija Netfliksa. Mnie zaś potwornie wymęczył
Aktualizacja: 2026-03-30T08:19:38+02:00
17:16
Widzowie zachwyceni Zendayą i Pattinsonem. Promują film z klasą
Aktualizacja: 2026-03-29T17:16:00+02:00
14:46
Laurka to gęsty thriller. Ale czegoś mi w nim zabrakło
Aktualizacja: 2026-03-29T14:46:42+02:00
13:38
Możesz zagrać w serialu Ranczo. Reżyser szuka statystów do nowego sezonu
Aktualizacja: 2026-03-29T13:38:58+02:00
12:54
Słynna aktorka nie chce, by grała ją Sydney Sweeney. Powód jest nietypowy
Aktualizacja: 2026-03-29T12:54:00+02:00
12:16
Rok temu zakochałam się w tym serialu od Apple TV. Czas na 2. sezon
Aktualizacja: 2026-03-29T12:16:00+02:00
11:15
Wysokie napięcie i kryminalna zagadka. Widziałem serial dla fanów Agaty Christie
Aktualizacja: 2026-03-29T11:15:00+02:00
