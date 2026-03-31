Jeśli chodzi o adaptacje "Trzech muszkieterów" to ostatnią był francuski dyptyk filmowy Martina Bourboulona. Jego twórcy postatnowili uwspółcześnić prozę Aleksandra Dumasa i zrobić z niej pełnoprawne, nowoczesne widowisko. Wcześniej podobną drogą podążyli Brytyjczycy. Dzięki temu w 2014 rok dostaliśmy "Muszkieterów" od BBC.



"Muszkieterowie" przenoszą widzów do XVII-wiecznej Francji i skupia się na tytułowych, elitarnych żołnierzach nieudolnego króla Ludwika XIII-tego. Dołącza do nich D'Artagnan, który przybył do Paryża, aby pomścić śmierć ojca. Razem z Athosem, Porthosem i Aramisem walczą ze spiskującym kardynałem Richelieu, tropią dworskie spiski, walczą w imię honoru i… zdobywają kobiece serca.

Muszkieterowie - serial kostiumowy na VOD

Czyli fabuła jest nam dobrze znana. Aczkolwiek twórcy serialu BBC do prozy Aleksandra Dumasa dodają wiele od siebie. To w końcu opowieść odcinkowa. W każdym z epizodów bohaterowie skupia się na innej intrydze, a do tego nie brakuje w nich miejsca na rozwój osobistych relacji i dramatów postaci. Jest to podejście, które w czasie emisji produkcji - między 2014 a 2016 rokiem - sprawiło widzom sporo frajdy.

Krytycy trochę na "Muszkieterów" narzekali, że mają nierówny poziom, zbyt współczesny klimat czy nawet są schematyczni. Dlatego na Rotten Tomatoes kostiumowy serial BBC ma 67 proc. pozytywnych recenzji. Ale widzowie lubili go oglądać, nawet jeśli nie był wybitny. Dlatego doczekał się trzech sezonów. Bo to po prostu lekka, wciągająca rozrywka.

I choć "Muszkieterowie" byli już dostępni w Polsce (zarówno w telewizji jak i na platformach VOD), to co chwilę znikali. Teraz wreszcie - jak wszystko wskazuje - znaleźli swój internetowy dom. Wszystkie odcinki kostiumowego serialu pojawiły się w ofercie CANAL+. A dokładniej w jego pakiecie, który obejmuje BBC Playera.

Więcej o "Trzech muszkieterach" poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ 31.03.2026 09:35

