Friz zgłoszony do prokuratury. Ten challenge mógł skończyć się tragedią - potrzebna była pomoc medyczna

"Challenger" to kolejny program Friza, jednego z najpopularniejszych twórców na polskim YouTubie. W formacie wzięło udział ośmiu uczestników: Karol "Friz" Wiśniewski, Bartek Kubicki, Adam "Naruciak" Zimmermann, Jeremiah "Jay" Dąbrowski, Dominik "Mokry Suchar" Stokłosa, Oliwier "Kostek" Kałużny, Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk oraz Mateusz "Żabson" Zawistowski. Każdy z nich musiał wpłacić do puli 25 tys. zł, z czego 10 tys. zł trafi do puli głównej. Oznacza to, że osoba, która pokona swoich rywali w największej liczbie challenge'y, wygra 80 tys. zł. Pozostałe 15 tys. zł to środki, za pomocą których uczestnicy obstawiają uczestnictwo w challenge'ach.