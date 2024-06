2. sezon "Mafii IRL" nie miał łatwego startu. Na kilka dni przed premierą 1. odcinka wyszło na jaw, że ktoś wykradł materiały z serwera Ekipy i udostępnił fragment "Mafii" na TikToku. Doprowadziło to do tego, że Friz zdecydował się na wcześniejszą publikację zwiastuna programu i wydał oświadczenie. A kiedy widzowie w końcu doczekali się materiału na kanale youtubera, okazało się, że nie do końca sprostał on ich oczekiwaniom - wśród ponad 3 tys. komentarzy największą popularność mają te, w których internauci punktują błędy w realizacji.