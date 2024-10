Kolejny sezon programu "Mafia IRL" autorstwa Friza zadebiutował na YouTubie. Wygląda na to, że youtuber wziął sobie do serca uwagi widzów i zdecydował się do nich zastosować. Tym samym trzeci sezon jawi się jako najlepszy wśród wszystkich odsłon i z zaskoczeniem muszę stwierdzić, że nie mogę doczekać się kolejnych odcinków.