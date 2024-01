Dominik z Ekipy Friza podjął wyzwanie za kilka tys. zł. Ogolił całą głowę i twarz

Nowa seria Friza cieszy się sporą popularnością i nic dziwnego - w cyklu "Za ile to zrobisz" członkowie Ekipy decydują się na wykonywanie za pieniądze nawet tych najbardziej hardcorowych zadań. Widzowie mieli już okazję zobaczyć skok z rampy na hulajnodze, wypicie obrzydliwej "magicznej mikstury" czy zagipsowanie kończyn. W najnowszym odcinku wśród zadań do wykonania znalazły się m.in. survival w lesie, zakopanie w śniegu bez ubrań czy wytrzymanie z pijawkami na ciele. Jednym z wyzwań było także ogolenie całej głowy i zdecydował się to zrobić Dominik.