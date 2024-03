Pierwotnie tekst najnowszej piosenki w wykonaniu dziewczyn z GENZIE miał brzmieć nieco inaczej. Tytułowe nawiązanie do bardzo popularnego utworu rapera było oczywiście od początku, jednak to nie wystarczyło. Fausti wpadła na kilka ciekawych pomysłów. Na początku podkreśliła, że skoro inspirują się nutą Bedoesa, to w ich piosence musi pojawić się fragment „Jestem GENZIARA i będę to miała”. Chwilę później zasugerowała również, że muzyk może osobiście się dograć. Chodziło konkretnie o charakterystyczny śmiech, który znamy z „BEDOESIARY”. Takim oto sposobem w najnowszym kawałku GENZIE możemy usłyszeć Bedoesa. Raper praktycznie od razu zgodził się na udział w kolejnym projekcie.