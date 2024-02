Ekipa wypuści nowy produkt. Wyciekł projekt lodów Genzie

Wraz z pojawieniem się na rynku lodów Ekipy, które nie wyróżniały się de facto niczym szczególnym, wśród klientów zapanował gigantyczny szał. Sorbety cytrynowe i truskawkowe znikały z lodówek w zastraszającym tempie, a co sprytniejsi postanowili na lodach jeszcze zarobić, sprzedając... papierki. I choć Ekipa wypuściła na rynek również lody inspirowane psami Friza i Wersow - Burzą i Chmurką - to nie powtórzyły one aż w takim stopniu sukcesu poprzedników. Jak będzie tym razem? Okazuje się bowiem, że za jakiś czas w sklepach mają pojawić się lody Genzie, członków projektu Friza, które są łudzącą podobne do pierwszych produktów Ekipy.