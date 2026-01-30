Czy Future Man dostanie 4. sezon? Genialne sci-fi obejrzysz tylko na Netfliksie

Ładowanie...

„Future Man” to amerykańska komedia sci-fi stworzona przez Howarda Overmana, Kyle’a Huntera i Ariela Shaffira, która zadebiutował 14 listopada 2017 r. na platformie Hulu. Produkcja opowiada historię niespełnionego woźnego, który nieoczekiwanie poproszony o pomoc w ocaleniu świata. Wraz z towarzyszami podróżuje w czasie, próbując zmienić przyszłość.



Od 2022 r. serial był dostępny międzynarodowo na Disney+ w wybranych terytoriach za pośrednictwem sekcji Star, w ramach umowy Disney/Sony z 2021 r. obejmującej produkcje Sony Pictures Television. Wszystkie trzy sezony później usunięto z Hulu, Disney+ oraz Star+ w wyniku cięć budżetowych Disneya.



Teraz znajdziemy je wyłącznie na Netfliksie. To dobra wiadomość: serial jest naprawdę dobry i warto się z nim zapoznać. Ci, którzy go teraz odkrywają, jednogłośnie chwalą produkcję i twierdzą, że zarywają dla niej nocki. Cóż, oceny w popularnych serwisach też mówią same za siebie: w Rotten Tomatoes tytuł uzbierał 92 proc. pozytywnych recenzji od krytyków oraz 82 proc. wysokich not od publiczności.



Niestety, jakość nie zawsze idzie w parze z oglądalnością.

Future Man, sezon 4. - czy doczekamy się kontynuacji? Gdzie obejrzeć serial?

Odpowiedź jest bolesna i krótka: nie. 3. sezon był zamawiany jako ostatni i tak też promowany - to nie tak, że produkcję nagle przerwano. Nigdy nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie na temat przyczyny zakończenia produkcji na „trójce” - ani twórcy, ani główni członkowie obsady ani razu nie odnieśli się do tej kwestii. Możemy się jednak domyślać, jak było naprawdę: serial, mimo pozytywnych reakcji i statusu tytułu „kultowego” wśród fanów, nie okazał się wielkim hitem komercyjnym. Gdyby przynosił wymierne korzyści, stacja raczej nie pogrzebałaby go tak szybko.



Standardowe sezony 1. i 2. miały po 13 odcinków, ale sezon 3. liczył ich tylko 8 - był to skutek chęci zrealizowania konkretnego pomysłu na zamknięcie tej historii bez rozwlekania jej i przedłużania na siłę. Ostatnia odsłona zamyka wszystkie wątki i całą opowieść, można więc zabrać się za seans bez obaw, że „trojka” zostawi nas z otwartymi fabularnymi ścieżkami i pytaniami, na które nie poznamy już odpowiedzi.

Future Man - obsada

Josh Hutcherson – Josh Futturman

Eliza Coupe – Tiger

Derek Wilson – Wolf

Ed Begley Jr. – Gabe Futturman

Glenne Headly – Diane Futturman

Seth Rogen – Susan

Haley Joel Osment – doktor Stu Camer

Keith David – Torrie

Shaun Brown – Wendell Brown

Tim Johnson Jr. – Speedy

Jade Catta-Preta – Kathy

Timothy Hornor – Craig

Sara Amini – Officer Aisha

Rati Gupta – Zaria

Michał Jarecki 30.01.2026 17:21

