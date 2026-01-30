Czy Future Man dostanie 4. sezon? Genialne sci-fi obejrzysz tylko na Netfliksie
Od premiery „Future Mana” minęło już dziewięć lat. To naprawdę udany serial, któremu jednak nigdy nie udało się zdobyć zasłużonej popularności. Mimo tego nieustannie przybywa widzów, którzy odkrywają tę perełkę, teraz głównie dzięki Netfliksowi. Oglądają, zachwycają się i pytają: co z 4. sezonem?
„Future Man” to amerykańska komedia sci-fi stworzona przez Howarda Overmana, Kyle’a Huntera i Ariela Shaffira, która zadebiutował 14 listopada 2017 r. na platformie Hulu. Produkcja opowiada historię niespełnionego woźnego, który nieoczekiwanie poproszony o pomoc w ocaleniu świata. Wraz z towarzyszami podróżuje w czasie, próbując zmienić przyszłość.
Od 2022 r. serial był dostępny międzynarodowo na Disney+ w wybranych terytoriach za pośrednictwem sekcji Star, w ramach umowy Disney/Sony z 2021 r. obejmującej produkcje Sony Pictures Television. Wszystkie trzy sezony później usunięto z Hulu, Disney+ oraz Star+ w wyniku cięć budżetowych Disneya.
Teraz znajdziemy je wyłącznie na Netfliksie. To dobra wiadomość: serial jest naprawdę dobry i warto się z nim zapoznać. Ci, którzy go teraz odkrywają, jednogłośnie chwalą produkcję i twierdzą, że zarywają dla niej nocki. Cóż, oceny w popularnych serwisach też mówią same za siebie: w Rotten Tomatoes tytuł uzbierał 92 proc. pozytywnych recenzji od krytyków oraz 82 proc. wysokich not od publiczności.
Niestety, jakość nie zawsze idzie w parze z oglądalnością.
Future Man, sezon 4. - czy doczekamy się kontynuacji? Gdzie obejrzeć serial?
Odpowiedź jest bolesna i krótka: nie. 3. sezon był zamawiany jako ostatni i tak też promowany - to nie tak, że produkcję nagle przerwano. Nigdy nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie na temat przyczyny zakończenia produkcji na „trójce” - ani twórcy, ani główni członkowie obsady ani razu nie odnieśli się do tej kwestii. Możemy się jednak domyślać, jak było naprawdę: serial, mimo pozytywnych reakcji i statusu tytułu „kultowego” wśród fanów, nie okazał się wielkim hitem komercyjnym. Gdyby przynosił wymierne korzyści, stacja raczej nie pogrzebałaby go tak szybko.
Standardowe sezony 1. i 2. miały po 13 odcinków, ale sezon 3. liczył ich tylko 8 - był to skutek chęci zrealizowania konkretnego pomysłu na zamknięcie tej historii bez rozwlekania jej i przedłużania na siłę. Ostatnia odsłona zamyka wszystkie wątki i całą opowieść, można więc zabrać się za seans bez obaw, że „trojka” zostawi nas z otwartymi fabularnymi ścieżkami i pytaniami, na które nie poznamy już odpowiedzi.
Future Man - obsada
- Josh Hutcherson – Josh Futturman
- Eliza Coupe – Tiger
- Derek Wilson – Wolf
- Ed Begley Jr. – Gabe Futturman
- Glenne Headly – Diane Futturman
- Seth Rogen – Susan
- Haley Joel Osment – doktor Stu Camer
- Keith David – Torrie
- Shaun Brown – Wendell Brown
- Tim Johnson Jr. – Speedy
- Jade Catta-Preta – Kathy
- Timothy Hornor – Craig
- Sara Amini – Officer Aisha
- Rati Gupta – Zaria
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Użytkownicy Prime Video wzruszają się przy serialu wojennym. To perła telewizji
- Co łączy Wonder Mana i nowego Spider Mana? Więcej, niż myślicie
- Poruszający easter-egg w Avatarze. Ten szczegół umyka widzom
- Kapitan Marvel do piachu. To przez Sadie Sink w Spider-Manie
- Fallout za darmo. Nie potrzebujesz Prime Video, by obejrzeć serial