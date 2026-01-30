Użytkownicy Prime Video wzruszają się przy serialu wojennym. To perła telewizji

Ładowanie...

Oczywiście, "Północ - Południe" nie cieszy się takim wzięciem jak np. 2. sezon "Fallouta". Jest na szarym końcu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Ale! Weźmy pod uwagę, że to nie jest nowy serial. On niedawno pojawił się na platformie Amazona, ale powstał jeszcze w 1985 roku. W czasie swej oryginalnej emisji stał się jednym z najchętniej oglądanych seriali w amerykańskiej telewizji. I wciąż takowym pozostaje.



Produkcja zapisała się złotymi zgłoskami na kartach historii telewizji, bo może pochwalić się imponującym rozmachem i wciągającą, poruszającą fabułą. To dramat historyczny, w którym śledzimy losy dwójki przyjaciół z Akademii Wojskowej West Point. Pochodzą z przeciwstawnych części Stanów Zjednoczonych, więc, kiedy wybucha wojna secesyjna, stają ze sobą do walki.

REKLAMA

Północ - Południe - serial wojenny na Prime Video

"Północ - Południe" ma silne tło wojenne, bo pokazuje przyczyny, skutki i podziały w społeczeństwie oraz wśród przyjaciół, jakie tworzyła wojna secesyjna. Staje się przez to bardzo emocjonalny, skupiając się na losach rodzin, relacjach międzyludzkich i związkach. Z tego właśnie względu część krytyków zarzucała mu zbytni melodramatyzm, ale widzom to nie przeszkadzało. I ewidentnie zdaje się nie przeszkadzać użytkownikom Prime Video.

Być może do "Północy - Południa" użytkowników Prime Video przyciąga gwiazdorska obsada. W jedną z głównych ról wciela się przecież Patrick Swayze. Warto jednak mieć na uwadze, że w czasie oryginalnej emisji serialu nie był on jeszcze gwiazdą. Dopiero wspinał się po szczeblach kariery, a ta produkcja bardzo mu w tym pomogła. Dała mu masową rozpoznawalność.



Niezależnie od tego, jaki jest powód, dla którego użytkownicy Prime Video sięgają teraz po "Północ - Południe", bardzo cieszy, że w bibliotece platformy Amazona znajduje się miejsce nie tylko na gorące nowości, ale też takie telewizyjne perły. W starszych subskrybentach serwisu mogą wzbudzić nostalgię, a młodszym pokazać jak kiedyś wyglądały seriale.

"Północ - Południe" nie powstało do obejrzenia na raz i zapomnienia, tylko zostało pomyślane jako wielkie telewizyjne wydarzenie. Z sześcioma odcinkami o długości filmów (1,5 godziny) ewidentnie wciąż potrafi zachwycić. Użytkownicy Prime Video na razie nieśmiało to udowadniają, bo produkcja jest dopiero na 10 miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Otwartym pozostaje pytanie, czy sentyment i ciekawość subskrybentów pozwoli jej wspiąć się wyżej.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Prime Video - poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Rafał Christ 30.01.2026 11:11

Ładowanie...