Fallout za darmo. Nie potrzebujesz Prime Video, by obejrzeć serial

Prime Video przygotowało niespodziankę dla widzów. Cały sezon jednego z ich największych hitów - znakomitego „Fallouta” - obejrzycie za darmo.

Michał Jarecki
Do finału 2. sezonu „Fallouta” pozostał niespełna tydzień. Nowa odsłona, choć ma swoje wady, ugruntowała pozycję produkcji jako wielkiego hitu Amazona i jednej z najlepszych (o ile nie najlepszej) adaptacji gier wideo w historii.

Dzieło od Prime Video radośnie eksploruje nakreślony w grach świat, umiejętnie wykorzystuje jego dziwactwa, by intrygować i bawić widza. Czerpie z klimatu mieszającego ponure, poważniejsze kwestie z czarnym humorem i brutalną rozwałką. Bohaterowie rozwijają się, intryga w tle gęstnieje, scenariusz to kompetentna, angażująca i rozrywkowa baza dla całości - fantastycznie obsadzonej i zagranej, klimatycznej, audiowizualnie dopieszczonej. Słowem: perełka.

Nie wszyscy jednak zdecydowali się zasubskrybować Prime Video (które to, swoją drogą, ma chyba najbardziej opłacalny abonament spośród konkurencji) i zapoznać się z tym tytułem. Tym z was, którzy się na to nie zdecydowali z dowolnych powodów, a których „Fallout” ciekawi, Amazon postanowił wyjść naprzeciw.

Fallout za darmo. 1. sezon obejrzycie na YouTube

Od 28 stycznia przez kilka kolejnych dni Prime Video będzie udostępnić na swoim kanale na YouTube epizody 1. serii „Fallouta”. Obejrzycie je tam za darmo i z polskim tłumaczeniem. To miły gest, a przy okazji cwane zagranie - w końcu do finału 2. serii został tydzień. Amazon może w ten sposób skusić potencjalnych nowych subskrybentów: jeśli serial im się spodoba, mogą zdecydować się na zakup abonamentu, by obejrzeć kontynuację.

Czy warto? Pewnie, że warto. Nie musicie znać oryginału (znaczy się: gier), by zrozumieć serial i czerpać z niego frajdę - produkcja napisana jest tak, by trafić do szerokiej publiczności (choć, rzecz jasna, miłośnicy materiału źródłowego znajdą tu sporo smaczków). To bardzo udany serial - trochę sci-fi, trochę post-apo, trochę western, czarna komedia i dramat - który warto obejrzeć. Mówimy przecież o jednej z najlepszych, najwyżej ocenianych produkcji ostatnich lat. Czas ją nadrobić! Pamiętajcie, że cena jest niska (płacimy kilka dyszek na rok i otrzymujemy dostęp do ogromnej bazy filmów i seriali).

Michał Jarecki
29.01.2026 21:36
Tagi: FalloutPrime Video
