Gdzie obejrzeć film „Teściowie 2” online? Pełna lista serwisów VOD

Do całego towarzystwa dołącza Małgorzata (Maja Ostaszewska). Kobieta jest rozwódką, ale to nie oznacza, że ma pozostać do końca życia sama. Na weselu zjawia się z pewnym tajemniczym mężczyzną, który jest od niej młodszy o kilkanaście lat. Tak rozpoczyna się impreza. Atmosfera z pewnością sprzyja rozluźnieniu i dobrej zabawie – morze, drinki, półnadzy plażowicze. Wszyscy członkowie rodziny otwierają się coraz bardziej, zrzucając przy tym kolejne maski. Czy przez to pojawią się kolejne konflikty i nieporozumienia? Oczywiście, ale standardowo już są one ukazane w bardzo humorystyczny, a może nawet uroczy sposób.