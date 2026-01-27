REKLAMA
Hit 2025 roku wpadł właśnie na VOD. A przecież jeszcze leci w kinach

Wśród hollywoodzkich filmów w box offisie 2025 roku właśnie ten nie ma sobie równych. Na ten moment przebija nawet "Avatara 3". "Zwierzogród 2" stał się takim hitem, że pomimo upływu czasu od premiery, wciąż znajdziemy go w repertuarach kin. A teraz możemy go obejrzeć już nie tylko na wielkich ekranach, ale też na telewizorach. Zadebiutował właśnie na VOD.

Rafał Christ
zwierzogród 2 disney online gdzie obejrzeć premiera vod
Pierwsza część "Zwierzogrodu" zawróciła widzom w głowach jeszcze w 2016 roku. Do tej pory dostaliśmy osadzony w jej uniwersum dostępny na Disney+ serial "Zwierzogród+", ale na pełnoprawny sequel musieliśmy poczekać do zeszłego listopada. Gdy tylko pojawił się na wielkich ekranach, od razu stał się hitem zarówno artystycznym jak i komercyjnym. Nawet biorąc pod uwagę, jak dobre opinie zebrał od krytyków (91 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), aż dziw bierze, że tyle osób postanowiło obejrzeć kontynuację animacji sprzed niemal dekady.

"Zwierzogród 2" rozgrywa się po wydarzeniach przedstawionych w jedynce. Króliczyca Judy Hops i lis Nick Bajer zostają partnerami z prawdziwego zdarzenia. Tworzą taką (nie)dobraną parę policjantów rodem z buddy cop movies. Czują przy tym, że ich obowiązki są poniżej ich talentu. Dlatego od razu chwytają się tropu nieuchwytnego gada, który zajawia się w tytułowym mieście ssaków i wywraca jego porządek do góry nogami. Przychodzi im budzować po nieznanych dzielnicach, stopniowo odkrywając spisek zakrojony na wyjątkowo szeroką skalę.

Zwierzogród 2 - największy hit 2025 roku już na VOD

Oczywiście, korzystając z popularnej formuły gatunkowej, "Zwierzogród 2" czyni ją przystępną dla całej rodziny. Staje się rozrywką zarówno dla dużych jak i małych widzów. Miliony osób na całym świecie chętnie się o tym przekonały, bo animacja Disneya zdążyła zebrać w światowym box offisie ponad 1,7 mld dol. Jeśli chodzi o produkcje z zeszłego roku przegrywa jedynie z chińskim "Ne Zha 2" (prawie 2,26 mld), ale pewnie na razie prześciga "Avatara 3" (1,38 mld). Wśród hollywoodzkich tytułów nie ma więc sobie równych.

Co więcej, wciąż musi cieszyć się sporą popularnością. Przynajmniej w Polsce. Żeby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć do kinowego repertuaru. "Zwierzogrodu 2" nie znajdziemy w nim na jakichś pojedynczych pokazach. Seansów jest całe mnóstwo. Mimo to już teraz możemy hitową animację obejrzeć na znacznie mniejszych ekranach.

Jako film Disneya "Zwierzogród 2" docelowo zmierza na Disney+, gdzie będzie dostępny w ramach subskrypcji. Na razie jednak trafił na platformy VOD. Oznacza to, że za dostęp do niego trzeba zapłacić. I to całkiem sporo. W internecie to przecież gorąca nowość. Dlatego na ten moment obejrzenie hitowej animacji kosztuje kilkadziesiąt złotych. Cena ta będzie jednak z czasem spadać.

"ZWIERZOGRÓD 2" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
ZWIERZOGRÓD 2
Prime Video
Rakuten TV
ZWIERZOGRÓD 2
Rakuten TV
27.01.2026 14:13
